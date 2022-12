Capodanno 2023, i propositi per l’anno nuovo/ Dalla dieta ai viaggi: i più gettonati

Il Capodanno 2023 è arrivato e in molti si stanno apprestando a scrivere la lista dei buoni propositi per il nuovo anno. Questo potrebbe essere quello della svolta, dopo gli ultimi due con il freno a mano tirato a causa della pandemia di Covid-19. Presi dai timori e dall’incertezza, in tanti si sono ritrovati a covare dei desideri o dei progetti nascosti, che finalmente adesso forse possono essere messi in pratica. Dal matrimonio ai figli, fino a un viaggio oltreoceano e alla tanto rimandata diesa.

Qualcuno vorrebbe stravolgere la propria esistenza, qualcun altro invece ambisce ad affermarsi in ciò che è diventato già. Le situazioni possono essere molto diverse tra loro, ma è importante pensare che qualsiasi sia il tuo desiderio più grande, con ambizione puoi farcela: “Non è mai troppo tardi per riprendere in mano il timone della tua tua vita”, questo il motto da non dimenticare. Andiamo dunque a vedere quali sono i buoni propositi per il 2023 più gettonati.

Capodanno 2023, i propositi per l’anno nuovo: la lista dei 10 più comuni

Quali sono i 10 buoni propositi per l’anno nuovo che gli italiani si stanno preparando a scrivere per Capodanno 2023? Innanzitutto, trascorrere tanto tempo con i propri cari. Qualcuno, forse, sente di aver trascurato amici e parenti a causa della pandemia, forse per paura. Adesso è arrivato il momento di tornare ad abbracciarsi, senza timori. Allo stesso tempo, però, è importante concedersi anche del tempo per se stessi. Una giornata in una SPA, dal parrucchiere o semplicemente una seduta prolungata di shopping. Metti da parte le preoccupazioni e goditi il tempo libero.

Per coloro che hanno trascurato le proprie passioni, è ora di recuperarle: viaggiare, leggere, fotografare, cucinare, queste sono soltanto alcune delle più comuni. Non dimentichiamo, però, che oltre al piacere c’è anche il dovere. È per questo motivo che, se c’è qualcosa che rimandi da tempo, forse è il momento di mettersi all’opera: inizia la dieta oppure iscriviti in palestra. Per coloro che sentono di non stare dando il massimo a lavoro, invece, è ora di migliorarsi, magari con un corso di aggiornamento oppure imparando una nuova lingua.











