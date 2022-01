Capodanno cinese 2022/ Domani inizia l’anno della Tigre: il significato del segno

Il Capodanno cinese 2022 si festeggerà a partire da domani, martedì 1° febbraio 2022, sino alla metà del mese, quando si concluderà con la tradizionale Festa delle Lanterne. Quello che comincerà sarà l’anno della Tigre, in particolare della Tigre d’acqua, un evento che si ripete solo ogni 60 anni e al quale è associata la simbologia tradizionale del coraggio, sicurezza, ostinazione e determinazione. Nello zodiaco in Cina, la tigre è il terzo dei dodici animali, assieme al topo, al bufalo, al coniglio, al drago, al serpente, al cavallo, alla capra, alla scimmia, al gallo, al cane e al maiale.

IIn questo momento, i centri commerciali di tutte le città del Paese asiatico traboccano di giocattoli, zaini, gioielli, distici di primavera, biscotti e dolci a tema tigre. Come rivela l’agenzia di stampa ANSA, i regali a tema tigre stanno avendo “un grande successo anche online, in particolare sulla piattaforma di e-commerce Taobao. Dallo scorso dicembre, il volume delle vendite di gioielli a tema è aumentato di 85 volte rispetto all’anno precedente, mentre quello dei tessuti per la casa, dei regali e dei vestiti è cresciuto rispettivamente di 31, 24 e 14 volte, secondo i dati del mercato online JD.com pubblicati all’inizio di gennaio”.

CAPODANNO CINESE 2022: LE CREDENZE LEGATE AL COLORE ROSSO

Per ciò che concerne ancora il Capodanno cinese 2022, l’ANSA sottolinea che sulla piattaforma di condivisione video TikTok, i contenuti con l’hashtag #yearofthetiger hanno totalizzato più di 27 milioni di visualizzazioni e, per l’occasione, in Cina è stato aperto oltre il 70% dei punti panoramici più importanti, finora rimasti inaccessibili ai visitatori per via della pandemia di Covid-19.

I festeggiamenti dureranno una settimana e non può essere dimenticato un capitolo importante, per non dire fondamentale, connesso al Capodanno cinese: il colore rosso, considerato propiziatorio e di buon auspicio. In occasione della festività di fine e inizio anno ci si deve vestire il più possibile con questa tonalità cromatica, addobbando case e strade con l’impiego di festoni e di nastri di colore rosso. Va da sé, tuttavia, che per colpa del virus SARS-CoV-2 non ci potranno essere grandi festeggiamenti pubblici.

