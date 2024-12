Si può festeggiare un capodanno green e in maniera ecosostenibile nel 2025? La risposta è ovviamente affermativa ma servono alcune piccole accortezze per fare in modo che fra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025, si dia vita ad un evento che sia rispettoso dell’ambiente. Ovviamente un capodanno green è fortemente consigliato alla luce dei cambiamenti drastici degli ultimi anni dovuti al riscaldamento globale, di conseguenza chiunque voglia viverlo va ovviamente stimato.

“Diamanti nella stratosfera per bloccare riscaldamento globale”/ Studio “Costerebbe 175 tln di dollari”

Un primo assaggio di “verde” possiamo metterlo a tavola, optando per un menù che dica no ai cibi processati, confezionati e magari provenienti da migliaia di chilometri di distanza, puntando invece sui classici prodotti a “km 0”, quelli della porta accanto, del contadino di paese o del negozietto sotto casa, che vende appunto ad esempio frutta e verdura, rigorosamente di stagione, coltivata magari nello stesso comune di residenza.

“L'uomo vittima di incoscienza artificiale”/ Lo studio: “Le tecnologie hanno modificato la nostra mente”

CAPODANNO GREEN: A TAVOLA POSATE COMPOSTABILI

Bene quindi rivolgersi ai tanti artigiani della zona, fra pasticcieri, panifici e via discorrendo: ovviamente meno chilometri fa il cibo e più prodotti locali vengono usati e più si riduce l’emissione di CO2, l’anidride carbonica, derivante ad esempio dal trasporto. Il capodanno green possiamo metterlo a tavola non soltanto nelle portate ma anche nei materiali utilizzati, ad esempio bicchieri, piatti e posate ecosostenibili o riciclabili, quindi ad esempio dei piatti e dei bicchieri in cartone, così come le cannucce, evitando quindi la plastica il più possibile.

SearchGPT gratis per tutti: regalo di Natale di OpenAI/ Come funziona il motore di ricerca intelligente

Lo stesso andrà fatto ad esempio nei segnaposto o eventualmente in alcune decorazioni natalizie che si possono fare ad esempio con ciò che ci può offrire la natura. Anche in questo caso si risparmierà un sacco di anidride carbonica e nel contempo anche denaro, visto che non si spenderanno ad esempio soldi per gli addobbi e nel contempo i nostri piatti e le nostre stoviglie andranno buttate (poi verranno riciclate), senza l’utilizzo del lavaggio a mano o della lavastoviglie, con conseguente spreco di acqua.

CAPODANNO GREEN: EVITIAMO DI AVANZARE IL CIBO

L’importante è assicurarsi che si tratti di prodotti 100% compostabili, e basta vedere sull’etichetta cosa c’è scritto per meglio comprenderlo. Sempre restando sulla tavola del nostro capodanno green, sarà fondamentale evitare di avanzare cibo anche perchè la pratica di gettarlo nella spazzatura è sempre molto fastidiosa ed è logico capire il perchè. La regola è “non si butta via niente” di conseguenza se dovesse avanzare del cibo lo si può tranquillamente distribuire agli altri invitati o tenerlo per se per i giorni successivi.

A riguardo è fondamentale non abbandonare con le preparazioni, cercando di cucinare il giusto a seconda del numero di invitati e anche in questo caso ne beneficerà il portafoglio. Infine, quando sarà il momento di sparare i famosi botti di capodanno, il nostro consiglio è quello di evitare di farlo, come da anni ci ripetono gli esperti, soprattutto coloro che hanno a cuore la salute dei nostri amici animali. I fuochi d’artificio sporcano, lasciando rifiuti che devono essere smaltiti, ma soprattutto, spaventano moltissimi cani e gatti che passano un 31 dicembre decisamente terribile: ecco le buone regole per un capodanno green.