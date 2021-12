Capodanno in musica 2021, Canale 5/ Diretta e ospiti: tanti gli assenti da Damante a Zarrillo

Anticipazioni Capodanno in Musica 2021 su Canale 5

Questa sera, venerdì 31 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 – subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – prenderà il via “Capodanno in musica 2021”, la tradizionale festa che accompagna il pubblico Mediaset verso il nuovo anno. La serata sarà trasmessa anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, Federica Panicucci presenterà una serata di grande musica e intrattenimento, diretta da Luigi Antonini. Ricordiamo che lo scorso anno l’evento televisivo non era andato in onda a causa della pandemia, il passaggio all’anno nuovo fu affidato a una puntata del Grande Fratello Vip 5. Al fianco di Federica Panicucci dovevano esserci Al Bano e il duo comico Pio e Amedeo, assenti dell’ultimo minuto per Covid.

Galli/ “Ho tre dosi ma faccio il tampone, il rischio di infettarsi da covid è alto”

Il ospiti di Capodanno in Musica 2021

Dopo Al Bano positivo al Covid e Pio e Amedeo in quarantena, per il “Capodanno in musica 2021” sono saltati anche altri ospiti sempre a causa del Covid. Tra questi anche Andrea Damante. Assenti anche i Gemelli Diversi e Michele Zarrillo, inizialmente annunciati nel cast della serata di fine anno Salvo ulteriori cambiamenti il “Capodanno in musica” di Federica Panicucci vedrà esibirsi sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.

La vita in diretta, oggi non va in onda/ Al suo posto il film “Natale tra le stelle”

La location di Capodanno in Musica 2020: i cambiamenti a causa del Covid

La quinta edizione di “Capodanno in musica 2021” si sarebbe dovuta svolgere in Piazza Prefettura a Bari. Ma a causa dell’emergenza Covid è stata scelta una location diversa, il Teatro Petruzzelli, che ospita il Festival Internazionale del Cinema di Bari. I biglietti – per i 1055 posto disponibili – sono andati sold out in pochissimo tempo. L’accesso al teatro – solo con green pass rafforzato – sarà consentito a partire dalle ore 19.15 di questa sera e la chiusura delle porte avverrà inderogabilmente alle ore 20.15. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45 e terminerà circa alle ore 01.00. Il Comune ha reso noto inoltre che “nel caso in cui dovesse essere ridotta la capienza all’interno del teatro, per disposizioni sanitarie, saranno garantiti i posti a sedere, in ordine cronologica di prenotazione“.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, Ida Platano sbotta "La mia pazienza ha un limite"/ "Adesso Basta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA