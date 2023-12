CAPODANNO IN MUSICA 2024, CANALE 5/ Ospiti e diretta: tripudio in apertura con i Gemelli Diversi

Capodanno in musica 2024, commento live 31 dicembre

Ad accompagnarci in questo ultimo giorno dell’anno ci pensa Capodanno in musica 2024: con l’amabile conduzione di Federica Panicucci dal palco di Genova. Lo show che apre le porte al 2024 inizia chiaramente all’insegna della musica e con un regalo inestimabile per i nostalgici teeneger degli anni 2000. Sul palco arrivano I Gemelli Diversi, protagonisti di un medley incentrato sui brani che hanno fatto storia a ridosso del tempo.

“Dammi solo un minuto, un soffio di fiato un attimo ancora…”, pubblico in visibilio sulle note dei brani più iconici dei Gemelli Diversi ma le emozioni non finiscono qui in questo avvio di Capodanno in musica. Federica Panicucci annuncia al pubblico l’arrivo sul palco dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi; aspiranti ballerini e cantanti con un permesso speciale e con la voglia di regalare forti emozioni al pubblico genovese. Iniziano Holden e Kumo sulle note di Nuvola, seguiti dalla suggestiva coreografia di Gaia costruito sulla voce di Mew.

Capodanno in musica 2024, anticipazioni: Federica Panicucci conduce da Genova l’addio al 2023

In diretta da Piazza dei Ferrari a Genova, Federica Panicucci conduce Capodanno in musica 2024. La conduttrice di Mattino Cinque torna per il suo sesto anno alla guida della serata più lunga dell’anno, che accompagna i telespettatori di Canale 5 verso il 2024. A partire dalle 21 circa, una lunga sfilza di ospiti calcherà il palcoscenico che per la seconda volta ospita l’evento; ci saranno poi una serie di collegamenti con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di artisti come Ermal Meta e Coez.

Ma quali saranno gli ospiti che si esibiranno nel corso della serata a Genova? In questa edizione di Capodanno in musica, Federica Panicucci disporrà di tutti gli allievi di Amici 23. I ragazzi, attualmente nella scuola del talent di Canale 5, si esibiranno sul palco tra canzoni e coreografie.

Capodanno in musica 2024, tutti gli ospiti: da Amici 23 a Io Canto Generation

Federica Panicucci ospiterà però anche protagonisti delle scorse edizioni di Amici, come Luigi Strangis, Gaia, Big Boy (ovvero Sergio Sylvestre), e ancora Wax e Federica. Ci sarà però anche Enrico Nigiotti, allievo di Amici poi concorrente a X Factor. Direttamente dal cast di Io Canto Generation ci saranno invece Al Bano, Fausto Leali, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Mietta. Tutti si esibiranno sul palco in alcuni loro successi.

Capodanno in musica vedrà poi le esibizioni di alcuni esponenti del mondo trap e rap, come Junior Cally, Rocco Hunt, gli Articolo 31 e i Gemelli DiVersi. Ci saranno poi Michele Bravi, Sophie and the Giants, Ivana Spagna e il ritorno sul palco di Paolo Meneguzzi. Agli artisti giovani si aggiungono poi Matteo Romano, Berna e Leo Gassmann.

Capodanno in musica 2024, come seguire in diretta streaming

Ricordiamo che Canale 5 non è l’unico modo per seguire Capodanno in musica. La lunga notte che ci accompagna dal 2023 al 2024 potrà infatti essere seguita anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Capodanno in musica va in onda il 31 dicembre 2023, in prima serata, subito dopo il consueto Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica, in onda a reti unificate.

