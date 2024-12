Paola Caruso a Verissimo: “Sto vivendo un grande calvario”

Tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo abbiamo trovato Paola Caruso, tornata a raccontare il dramma del figlio Michele, che sarà presto costretto a un nuovo delicato intervento negli Stati Uniti per tentare di curare la lesione al nervo sciatico.

“E’ stato un calvario infinito, ci può essere sempre l’imprevisto ma non ci deve essere, io voglio risolvere almeno parzialmente questo problema, negli Stati Uniti ci può essere questa possibilità, dopo l’intervento ci saranno 2-3 mesi di instabilità, sono spaventata a morte e terrorizzata, l’idea che mi riportano via il mio bambino in un paese straniero, è l’ultima speranza per mio figlio, io non dormo da due anni e mezzo, non ho quel sonno tranquillo o serenità”. Negli ultimi tempi Paola Caruso ha svelato di essersi ritrovata a fronteggiare l’ansia in maniera aggressiva: “Ho spesso attacchi di panico, mi manca l’aria. Negli ultimi due anni sono esplosi, so che riesco a farcela, ma a volte mi inibisco, è difficile ma devo farlo per mio figlio che viene prima di tutto, l’amore di una mamma è la forza più forte del mondo, non esiste niente di più grande”.

Paola Caruso e il rapporto con la mamma biologica: “Ho perdonato”

Intervistata a Verissimo, la showgirl ha svelato anche come si sta evolvendo il rapporto tra il figlio Michele e la vera mamma di Paola Caruso: “Riguardo alla mia mamma biologica, anche Michele è come se percepisse che c’è un legame di sangue, da quando la mia mamma adottiva è andata sempre più in difficoltà per via dell’Alzheimer. Io sono stata arrabbiata e diffidente, alla fine ho voluto perdonarla, il perdono è l’atto di amore più grande che si possa fare nella vita, l’ho capita e ho accettato il mio destino e la mia storia. Io ho milioni di difetti”

Riguardo al rapporto con la madre biologica, Paola Caruso ha confidato: “So di essere una brava persona e questo lo devo a chi mi ha cresciuto, Dio mi ha dato un’anima bella, ho perdonato mia mamma perché sbagliamo tutti, sbagliare è umano, andare avanti insieme, il passato non lo possiamo cambiare, possiamo solo costruire un futuro migliore in armonia e felicità”. Riguardo all’amore, Paola Caruso ha svelato: “Marco è sempre presente, mi aiuta tanto con Michele, verrà anche lui in America compatibilmente con il suo lavoro, sono serena da questo punto di vista” le parole della showgirl nel salotto di Canale Cinque.