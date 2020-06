Cappuccetto Rosso Sangue/ Video, su 20 il film con Amanda Seyfried (15 giugno)

Cappuccetto Rosso Sangue va in onda oggi, 15 giugno, sul canale Mediaset 20 a partire dalle ore 21:10. Il film appartiene al genere fantastico-orrore ed ha debuttato nelle sale cinematografiche mondiali durante l’anno 2011. Il film è stato diretto da Catherine Hardwicke mentre la sceneggiatura è stata curata da David Leslie Johnson. Il cast del film è composto da attori molto conosciuti nel panorama cinematografico mondiale, come ad esempio Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Max Irons e Lukas Haas. Le musiche di questo film sono state realizzate da Brian Hertzelle e Alex Heffes, mentre la fotografia della pellicola è stata curata da Mandy Walker.

Cappuccetto Rosso Sangue, la trama del film

Ecco la trama di Cappuccetto Rosso Sangue. Valerie è una bellissima ragazza che risulta essere contesa da due uomini. Da una parte c’è Peter, un ragazzo giovane che la desidera ed è follemente innamorata di lei, mentre dall’altra parte c’è Henry, suo promesso sposo. Un giorno, Valerie e Peter decidono di scappare insieme, ma un lupo mannaro uccide la sorella di Valerie ed i due non possono più fuggire. Per questa ragione, i cittadini del villaggio di Valerie decidono di assoldare un cacciatore di taglie per ammazzare il lupo, un tale Padre Solomon. Essendo un esperto,

Padre Solomon comprende che questo lupo durante il giorno si trasforma in essere umano e chiunque potrebbe celarsi dietro la sua spaventosa figura. A questo punto inizia una vera e propria caccia all’uomo, dove gli abitanti del villaggio non sapranno più di chi potersi fidare. Al centro della vicenda comunque, rimane Valerie, la ragazza che sembra quasi avere un legame indissolubile con la bestia e forse può essere l’unica soluzione per mettere le cose a posto.

Video, il trailer di Cappuccetto Rosso Sangue





© RIPRODUZIONE RISERVATA