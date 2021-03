Captain America Gay/ Aaron Fischer è il primo personaggio della comunità LGBTQ+

Captain America Gay in arrivo? La Marvel annucia la sua svolta rivelando ai fan che presto ci sarà modo di affidare il famoso scudo del capitano ad Aaron Fischer, il primo personaggio della comunità LGBTQ+ a prenderne possesso. Marvel Comics ha rivelato che nella miniserie di fumetti dal titolo The United States of Captain America che uscirà dal 2 giugno 2021 divisa in 5 parti, i protagonisti inizieranno il loro viaggio per incontrare chi nella storia ha stretto in mano lo scudo di Captain America e si imbatteranno anche nella nuova Sentinella della Libertà Aaron Fischer che sarà omosessuale. La Marvel Comics si dice orgogliosa di onorare il Mese del Pride con l’ascesa di questo nuovo eroe LGBTQ mentre Jan Bazaldua rilancia: “Voglio ringraziare moltissimo l’editore Alanna Smith e Joshua Trujillo per avermi chiesto di creare Aaron. Mi è davvero piaciuto disegnarlo e, come persona transgender, sono felice di poter presentare una persona apertamente gay che ammira Capitan America e combatte contro il male”.

Captain America Gay nella nuova miniserie di fumetti Marvel

In un secondo tempo, lui stesso parlando del primo Captain America gay ha rilanciato: “Mentre lo disegnavo, ho pensato, beh, Cap combatte contro esseri superpotenti e salva il mondo quasi sempre, ma Aaron aiuta chi cammina da solo per strada con i problemi che deve affrontare ogni giorno. Spero che alla gente piaccia il risultato finale!”. Secondo quanto rivelato nel comunicato stampa ufficiale sembra che Aaron si ispiri agli eroi della comunità queer rappresentando anche tutti coloro che sono oppressi e dimenticati. La Marvel spera di spingere verso l’alto la nuova generazione di eroi.

