Cara chi è? Oggi al Love Mi/ “Preferisco te”, che successo per il featuring con Chadia Rodriguez

A breve sarà possibile vedere Cara esibirsi in occasione del concerto gratuito che avrà luogo in Piazza Duomo a Milano oggi, 28 giugno 2022, dalle 18.30, Love Mi. L’evento benefico è stato organizzato da J-Ax e Fedez, quest’ultimo dei quali ricordiamo aver già avuto una collaborazione con questa stella nascente della musica italiana. Cara si definisce scherzosamente un Toro ascendente vodka sul suo account Instagram, seguito da ben più di 43mila followers, un vasto pubblico, quindi, a cui però la cantante non dà libero accesso alla sua vita privata poiché non ama postare moltissimo. Da ciò che si evince dai suoi profili social, Cara non sembrerebbe essere legata sentimentalmente a qualcuno, ma attualmente è ben concentrata sulla sua carriera musicale, dal futuro oltre modo promettente. Tornando all’evento di oggi molto probabilmente si esibirà sulle note di Preferisco Te forse addirittura con Chadia Rodriguez che ha firmato con lei il featuring.

Cara, da Crema verso il successo

Lombarda di origine, ma attualmente stabile a Crema è la giovanissima e talentuosa Cara, pseudonimo per la ventenne Anna Cacopardo. Cara ha sempre bazzicato per la città di Crema, dove fin da piccola frequentava la scuola di musica Consorzio Concorde, essendo una grande appassionata del cantautorato italiano e della musica pop internazionale. L’anno di svolta per la sua carriera musicale è sicuramente il 2017, quando partecipa e arriva in finale in ben due grandi competizioni musicali italiane: il Tour Music Fest di Mogol e l’Area Sanremo tour. Il primo singolo di Cara, dal titolo ” Mi serve”, è uscito nel 2019, ma è con “Le Feste di Pablo” del 2020 che l’artista raggiunge il successo, tanto da venir notata da Fedez e avviare con il rapper una collaborazione per farne un remix, dalla quale Cara scoprirà di aver appreso molto sia umanamente sia musicalmente . Il brano ottiene anche il disco di platino, oltre a numerosissime visualizzazioni. Seguono poi i brani “Lentamente” e “Il primo bacio”.

Il singolo estivo “QUE TAL”, realizzato insieme a Boro Boro, la porta nuovamente al successo. Il videoclip girato ad Ibiza, raggiunge più di un milione di streaming su Spotify e più di 1 milione e 600mila visualizzazioni su Youtube. Il suo EP di debutto esce il 6 novembre 2020 con il titolo di “99”. I suoi cantanti preferiti sono Lucio Dalla e Fabrizio De André, mentre nel panorama musicale estero adora Michael Jackson, Jessie Reyez e Twenty One Pilots. Artisti senza tempo, dunque, ma anche differenti tra loro, così come diversificato è il suo genere, difficilmente etichettabile in un solo stile, essendo un po’ rap, un po’ trap ed allo stesso tempo un po’ indie.

