Cara Delevingne, malattia/ Depressione e psoriasi non l’hanno abbattuta

Cara Delevigne, tra i protagonisti di La ragazza dei tulipani, non ha avuto una vita facile. Se l’è dovuta infatti vedere con numerosi problemi legati alla salute. Ormai da anni infatti la ragazza lotta contro la psoriasi che la colpisce aggravando i sintomi per lo stress. Durante il red carpet per l’uscita di Suicide Squad non si era nascosta, anzi aveva voluto mostrare a tutti le macchie presenti sulle sue braccia e sul busto anche per mandare un messaggio importante a chi soffre di questa patologia. L’obiettivo era quello di non vergognarsi di problemi che purtroppo colpiscono le persone e che le portano ad evitare la socialità.

Cara Delevingne, il dramma della depressione

Cara Delevigne non ha dovuto combattere solo contro la psoriasi, ma ha dovuto fronteggiare anche la depressione. È stata la stessa splendida attrice a raccontare di aver affrontato questo demone quando aveva 17 anni. Al Women in the world summit di Londra ha raccontato: “Tutto quello che volevo era che il mondo mi ingoiasse. Non mi sembrava che ci fosse una soluzione migliore della morte ai miei problemi. Avevo bisogno che qualcuno mi fermasse e mi dicesse di prendermi una pausa per pensare a me stessa”. Ad aiutarla nel momento più difficile c’è stata la collega, poi divenuta sua amica, Kate Moss.



