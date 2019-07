Carabiniere accoltellato e ucciso a Roma/ Caccia a due nordafricani in fuga

Un carabiniere è stato ucciso a coltellate la scorsa notte. Il gravissimo episodio è avvenuto in quel di Roma, a due passi dal Vaticano. Come riferisce l’edizione online de Il Secolo d’Italia, l’assassinio si è verificato precisamente in via Pietro Cossa poco dopo le ore 3:00 della notte fra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. In base a quanto emerso, pare che due carabinieri siano stati chiamati per un intervento dopo che era stata rubata una borsa. I due militari dell’arma sono risaliti ai due ladri, una coppia di magrebini: peccato però che quando gli agenti si siano avvicinati per bloccare i nord africani, uno dei due abbia estratto un coltello reagendo violentemente al fermo. L’uomo ha iniziato a colpire uno dei due brigadieri, un 35enne di nome Mario Cerciello Rega, raggiunto da ben 7 coltellate.

CARABINIERE UCCISO A COLTELLATE A ROMA

Uno dei fendenti ha purtroppo colpito al cuore il povero carabiniere: soccorso quasi immediatamente dagli uomini del 118, l’uomo è stato poi trasportato d’urgenza, in condizioni disperate, presso l’ospedale Santo Spirito di Roma, ma dopo vari tentativi di rianimazione è morto poco dopo le ore 4:00 di questa notte. Troppo gravi le ferite riportate durante l’accoltellamento. Illeso invece il collega che era con la vittima, che i due magrebini hanno di fatto ignorato. Al momento i due criminali risultano essere in fuga, e sono ovviamente armati e pericolosi. In base a quanto riporta Il Secolo d’Italia, sarebbero alti circa un metro e 80 centimetri, di corporatura magra, e indosserebbero una felpa nera e viola. Inoltre, uno dei due nordafricani sarebbe riconoscibile avendo dei capelli mesciati. Sul posto sono in seguito giunti gli uomini della sezione rilievi del reparto operativo e la prima squadra del nucleo radiomobile. Sono in corso posti di blocco in tutta la capitale, e durante la giornata sono attesi numerosi aggiornamenti sulla vicenda.

