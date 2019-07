Treviso, tenta di aggredire moglie e amica: lo uccidono/ 57enne soffocato e bastonato

Un brutale omicidio si è consumato nelle scorse ore in quel di Serravalle di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso (Veneto). In base alle indiscrezioni circolanti negli ultimi minuti, la vittima sarebbe tale Paolo Viaj, un uomo di 57enne originario del posto, ucciso nella notte fra giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Stando a quanto riportato dai colleghi di Fanpage, sembrerebbe che la vittima stesse litigando con due donne, una classica lite famigliare per motivi futili, dopo di che dalle parole si sarebbe passati ai fatti. Viaj stava litigando con la moglie ed un’amica della stessa, rispettivamente di 52 e 24 anni ed entrambe conviventi con l’uomo. Ipotesi che andranno comunque verificare, anche perché al momento si tratta solamente di ricostruzioni giornalistiche. La cosa certa è che l’omicidio è avvenuto presso un’abitazione sita in via Val de Romani, nella zona di Borgo Olarigo, e l’uomo sarebbe stato preso a bastonato e poi soffocato fino a morire.

TREVISO, TENTA DI AGGREDIRE MOGLIE E AMICA: LO UCCIDONO

Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul luogo del delitto, hanno immediatamente interrogato e le due donne, e al momento si trovano in ospedale, piantonate dalla polizia. L’uomo era disoccupato, e sarebbe stato ammazzato dalle due di cui sopra in un raptus di follia, ma come spiegato prima, è ancora presto per fornire con certezza la dinamica dei fatti e solamente dopo accurate indagini ed eventuali testimonianze, si potrà sapere di più su questo fatto di cronaca nera. Sull’episodio si è espresso anche il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che ha fatto chiarezza su un dettaglio: “la vittima non risiedeva nel comune ma era solo di passaggio, forse un ospite di queste due persone”. Cosa potrebbe essere successo? Secondo il Corriere della Sera la vittima avrebbe tentato di aggredire la moglie e l’amica, e loro di risposta lo avrebbero appunto ammazzato.

