Carabiniere ucciso, depositata autopsia Cerciello/ Indagato collega che scattò foto

Novità sul caso del carabiniere ucciso con 11 coltellate a Roma la notte tra il 25 e 26 luglio. Questa mattina, come spiega Repubblica.it, sono stati depositati i risultati dell’autopsia eseguita su Mario Cerciello Rega e che potrebbero confermare la ricostruzione finora avanzata rispetto al tragico fatto. Questa però non è la sola novità della giornata sul caso che ha scosso l’Italia in questa estate in corso. Spunta infatti un secondo indagato in merito all’inchiesta aperta dalla procura capitolina e relativa alla foto del 19enne americano, Christian Gabriel Natale Hjort, accusato di concorso in omicidio per la morte del carabiniere. Il giovane fu immortalato bendato ed ammanettato. Ora, il militare che scattò la foto nella caserma dei carabinieri risulta indagato per rivelazione del segreto d’ufficio. E’ il secondo carabiniere finito nel registro degli indagati dopo il collega accusato di aver bendato il 19enne. Ma l’inchiesta non è ancora conclusa poichè ora occorrerà fare luce su un ulteriore aspetto: chi ha diffuso via Whatsapp la foto in questione?Ad oggi sarebbero già stati ascoltati diversi carabinieri in tutta Italia al fine di individuare il responsabile ma non si esclude che possa essere stata la stessa persona che ha realizzato lo scatto.

CARABINIERE UCCISO: PROSEGUONO LE INDAGINI

Nel frattempo le indagini proseguono spedite: lo scorso martedì è stato eseguito un nuovo sopralluogo di oltre sei ore nell’hotel Le Meridien Visconti dove alloggiavano i due americani accusati dell’omicidio a caccia di ulteriori tracce ematiche e dattiloscopiche. Nella stanza numero 109 in cui Finnegan Lee Elder ospitava senza registrazione l’amico 19enne, erano presenti oltre ai Ris anche i legali dei due americani ed i tecnici della difesa anche i legali della moglie di Cerciello Rega, la signora Rosa Maria Esilio. Al termine, come riferisce Repubblica.it, l’avvocato di Elder aveva commentato: “L’accertamento di oggi, voluto dalla procura, non è così rilevante per capire cosa sia successo. Finnegan ha affermato nel verbale di interrogatorio di aver avuto paura di essere strangolato: l’ha detto subito, non dopo”. A parlare anche il legale difensore di Hjorth: “Lasciateci lavorare: i Ris hanno acquisito i reperti e ora si passerà alle analisi, ma ci vorrà tempo”.

