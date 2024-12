C’è una carenza di caramelle ed è tutta colpa di TikTok. Una star della rete ha pubblicato un video che è divenuto virale e che ha innescato a sua volta un giro di filmati di altri content creator che hanno imitato la star: il leit motiv dei video erano appunto le caramelle, precisamente quelle svedesi. Lo riporta Dissapore.com precisando che a far scattare il trend è stata Mary Grace Graves, una cosiddetta candy influencer che ogni venerdì sera si reca ad acquistare le BonBon, presso un negozietto che vende appunto dolciumi svedesi e che si trova in quel di New York, nell’East Side, quartere “vip” della Grande Mela.

Ebbene, quell’abitudine della buon Mary è divenuta virale al punto che sono oggi moltissimi che cercano le caramelle svedesi, facendo quindi esaurire nel giro di breve tempo le scorte del negozio, che nel contempo non era pronto ad accogliere una corposa clientela. Tutti pazzi del dolcetti scandinavi di conseguenza tanti, come facilmente intuibile, sono stati quelli rimbalzati che non hanno potuto assicurarsi gli oggetti del desiderio, anche in altri negozi di dolciumi della Grande Mela.

CARAMELLE SVEDESE ESAURITE A NEW YORK: PERCHÈ SONO COSÌ BUONE?

Ma non è solo una questione di viralità e di moda visto che Robert Persson, il fondatore di BonBon, ha spiegato che le sue caramelle creano dipendenza, come se fossero della droga, di conseguenza una volta che le si mangia non se ne può più fare a meno. Ma come mai sono così tanto speciali e tutte le vogliono?

Secondo quanto riferisce ancora Dissapore.com, citando gli esperti di dolci d’oltre oceano, è probabile che il fatto che all’interno delle caramelle vi sia del vero zucchero, quindi non dello sciroppo di mais che ha un alto contenuto di fruttosio (che invece si trova nelle caramelle americane), le rende così speciali. Stiamo parlando quindi di caramelle “da Masterchef” e non dei semplici dolcetti come li troviamo un po’ ovunque. Che dire, non vediamo l’ora di provarle: ci vediamo a New York nell’East Side da BonBon.

