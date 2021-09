Cardi B mamma per la seconda volta/ È un maschio, mistero sul nome del bambino

Cardi B è diventata mamma per la seconda volta. Per la rapper e il marito Offset è il secondo figlio dopo Kulture, nata nel 2018. Per il rapper, invece, si tratta del quinto figlio: Offset, infatti, è papà anche di Jordan, 11 anni, Kalea, 6 anni, e Kody, 6 anni, nati da precedenti relazioni. I primi quatto figli sono apparsi sulla copertina del disco “Father of 4” della rapper. Cardi B e Offset hanno annunciato la nascita del figlio su Instagram, con la foto che mostra i neo mamma e papà, in ospedale, con il piccolo in braccio. Cardi B, nella didascalia, ha rivelato la data di nascita esatta: “4 settembre 2021” accompagnata da un cuore azzurro, lasciando intuire l’arrivo di un maschietto. “Chapter 5”, ha scritto Offset. La conferma è poi arrivata tramite dichiarazione ufficiale della coppia: “Siamo così felici di incontrare finalmente nostro figlio. È già amato così tanto dalla famiglia e dagli amici e non vediamo l’ora di presentarlo agli altri suoi fratelli“. Ancora un mistero il nome del bambino.

La relazione di Cardi B e Offset

Cardi B aveva annunciato di essere incinta lo scorso giugno: presentandosi con il pancione ai BET Awards 2021 e poi pubblicando una foto Instagram con il pancione ben in vista. I due rapper si sono sposati in gran segreto nel settembre 2017, solo un anno dopo le nozze sono state svelate. Offset in precedenza aveva avuto i suoi primi 3 figli da altrettante donne diverse (Jordan da Justine Watson, Kody da Oriel Jamie e Kalea Marie da Shya L’Amour). Il 10 luglio 2018 sono diventati genitori di Kulture Kiari è nata il 10 luglio 2018. Nel dicembre dello stesso anno Cardi B ha comunicato la separazione dal marito, che ha cercato di riconquistarla durante un concerto della rapper. Pochi mesi dopo la riconciliazione e a settembre 2020 la domanda di divorzio. Solo un mese dopo i due hanno annunciato di essere tornati insieme e 8 mesi dopo hanno rivelato di aspettare il loro secondo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cardi B (@iamcardib)

