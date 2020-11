CarimaDiTuttoeDiPiù attrice a Forum/ Video, protagonista di una storia di adozione

Carima, la star del web nota su Instagram come CarimaDiTuttoeDiPiù, è sbarcata anche in Tv. Proprio lei, autrice di quello che è diventato un vero e proprio tormentone sul web – “Emily, te la piji nder cu**, amica mia” – è stata una delle protagoniste della nuova puntata di Forum, andata in onda oggi 24 novembre su Canale 5. Qui ha vestito i panni di Carine, una donna originaria del Congo cugina di Adeve, la protagonista della storia dibattuta oggi nel tribunale televisivo di Canale5. A lei il compito di fare da testimone in una storia che parte dal Congo: “Sono in Italia da circa 10 anni, anch’io sono originaria della Repubblica Democratica del Congo. Adeve è mia cugina”, ha spiegato Carima di fronte al giudice Melita Cavallo. Nel corso del programma si è resa grande protagonista anche per una lite inscenata con un parente in collegamento.

Chi è Carima, nota sul web come CarimaDiTuttoeDiPiù

Carima è ormai famosissima sui social, una popolarità ottenuta pubblicando video in cui dispensava ai follower consigli. A Webboh, qualche mese fa, ha raccontato come è riuscita ad arrivare a questa popolarità: “Ho cominciato a fare video nel 2014 quando ero ancora una testa calda e spensierata. Ora ho 27 anni, lavoro in una casa di riposo nel viterbese e studio per diventare operatore socio sanitario in ospedale. Sono sposata e innamoratissima di mia figlia. – e ancora – Il mio sogno è quello di scrivere un libro, un’autobiografia sulla mia storia che rabbrividirebbe chiunque, ma non vi racconto niente, che se diventassi famosa un giorno, me la vendo! Scherzi a parte, è un po’ pesante”.





