CARL HIRSCHMANN/ Fidanzato di Fiammetta Cicogna tra imprenditori più ricchi del mondo

Carl Hirschmann, imprenditore franco-svizzero 40enne, è da alcuni anni il fidanzato di Fiammetta Cicogna. Originario di una famiglia molto ricca (suo nonno, Carl Hirschmann Senior, fondò nel 1967 la compagnia di servizi di aviazione d’affari Jet Avation), ha seguito le orme dei suoi antenati e oggi conta un patrimonio molto cospicuo. Il successo imprenditoriale degli Hirschmann dura da oltre quarant’anni: basti pensare che, nel 2019, questo ricco rampollo si è aggiudicato il primo posto nella classifica dei dieci imprenditori più pagati stilata da People with money. In un solo anno, infatti, Carl avrebbe guadagnato ben 96 milioni di dollari, e questo grazie a una serie di investimenti finanziari ben mirati (oltre ad altre manovre d’affari andate a buon fine).

Chi è Carl Hirschmann, fidanzato di Fiammetta Cicogna

L’ingente patrimonio di Carl Hirschmann, il fidanzato di Fiammetta Cicogna, deriva non solo dall’eredità trasmessagli dai suoi genitori, ma anche ad alcune intuizioni geniali che ha avuto su ‘come fare soldi’. Hirschmann, in particolare, è proprietario di diverse attività in giro per il mondo e ha stipulato degli accordi commerciali con la linea di cosmetici Covergirl. Tra le sue proprietà si annoverano la squadra di calcio “Gli angeli di Carl”, la catena di ristoranti “Le pizze di Papà Carl”, il marchio di Vodka “Pure Wonderhirschmann – Svizzera” e la linea di moda “Seduzione by Carl Hirschmann”. Con una presenza affermata in quasi tutti i settori, Hirschmann è uno degli industriali più in vista del momento.

La vita privata di Carl Hirschmann con Fiammetta Cicogna

Oltre a essere un abile impresario, Carl Hirschmann è anche un uomo molto avvenente. Tra le altre qualità, questa ha concorso a fargli conquistare l’altrettanto bella Fiammetta Cicogna, conosciuta a Milano diverso tempo fa. Eccezion fatta per le foto che lei posta sul suo profilo Instagram, i due tendono a tenere la loro relazione abbastanza lontano dai riflettori. Stando a quanto si legge sui giornali di gossip, in passato, Hirschmann è stato anche legato alla popstar Britney Spears.



