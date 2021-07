Carla Bruni canta al matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi/ Video: sorpresa…

Festeggiamenti in grande per il matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi. Ieri il calciatore del Paris Saint Germain e la sua bellissima compagna sono convolati a nozze ieri, 15 luglio, con una cerimonia al municipio di Neuilly, a nord di Parigi. Subito dopo, salutati parenti e amici e fatte le foto di rito, gli sposi e gli invitati si sono recati al banchetto, dove non sono mancati video e immagini postate dagli invitati. Poi, nel pieno della festa, è arrivata per i novelli sposi una bellissima sorpresa: l’esibizione di Carla Bruni! La moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, nonché celebre modella e cantante, ha regalato alla coppia un momento unico, cantando per loro e per tutti gli invitati uno dei suoi brani più celebri: “Quelqu’un m’a dit”.

Nicolas Sarkozy, marito Carla Bruni/ Lei: "è un uomo di potere che ama la conquista"

Carla Bruni canta per Verratti e Jessica Aidi: gli invitati alle nozze

Non sono mancati i video fatti dagli invitati al matrimonio. L’esibizione di Carla Bruni dedicata alla coppia di sposi, in pieni ad applaudirla, è finita sui social di Jessica Aida e, poi, è ribalzata sul web, diventando virale. D’altronde, la Bruni non è stata l’unica ospite importante del lieto evento. Al matrimonio erano presenti diversi ex compagni di squadra come Javier Pastore e Exequiel Lavezzi, ma anche nomi come Ibrahimovic e il portiere dell’Italia Sirigu. Ai festeggiamenti anche i due figli di Marco Verratti, avuti dall’ex moglie Laura Zazzara. Una giornata che è stata indimenticabile per la coppia, che presto trascorrerà alcuni giorni in luna di miele.

CARLA BRUNI/ Il duetto la sorella Valeria Bruni Tedeschi nel nuovo album...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PSG wags-family (@psgfamilynews)

LEGGI ANCHE:

Nicolas Sarkozy, Aurelien e Giulia, marito e figli Carla Bruni/ “Ha cambiato tutto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA