Carla Bruni:”Ses*o con Sarkozy? Fantastico”/ Poi lo avvisa:”Gli taglio la gola se..”

Dopo 12 anni d’amore e una figlia insieme anche i più scettici hanno dovuto accettare che quello tra Carla Bruni e Nicolas Sarkozy è un rapporto basato su sentimenti forti, veri, per nulla legati – come sostenuto dai più maliziosi – ai reciproci vantaggi in termini di popolarità che la loro unione avrebbe potuto garantire. I due continuano dunque a viversi e a volersi, come testimoniato anche da un recente servizio di “Gente”, che ha immortalato la coppia in vacanza in barca al largo delle Baleari insieme alla loro figlia Giulia e all’attore Christian Clavier con la sua famiglia. Tutti gli occhi, va detto, erano per la bellissima 51enne, che ha messo in mostra un fisico letteralmente da urlo con un bikini nero da capogiro, non solo per Sarkò….

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy

Ma guai a pensare che tra i due il più geloso sia l’ex presidente della Repubblica francese. O meglio: non conosciamo i livelli di gelosia del politico transalpino ma quel che è certo è che anche la modella e cantante di origini italiane non è un agnellino. Come lo sappiamo? Basta leggere le dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessate qualche tempo fa al settimanale “Madame Figaro”, al quale ha raccontato:”Sono maturata. La cosa di cui vado più fiera è la fedeltà. Se lui dovesse fare il brillante con un’altra gli taglierei la gola”. Insomma, non propriamente una dichiarazione liberale e pacifica quella di Carla Bruni che, dal suo punto di vista, sembra avere più di un buon motivo per difendere la sua storia d’amore con Nicolas:”Siamo ancora attratti l’uno dall’altra e facciamo sesso in maniera fantastica”. Ecco, il sottinteso, perché rinunciarvi?

