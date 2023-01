Carla, chi è la mamma di Luca Onestini/ Lite con Nikita al GF Vip? Signorini: “Ha delle cose da dire”

Carla, la mamma di Luca Onestini al Grande Fratello Vip 7

Sarà una serata ricca di emozioni per Luca Onestini quella del 23 gennaio al Grande Fratello Vip 7. Lo ha annunciato Alfonso Signorini durante il daytime che anticipa la diretta che il gieffino riceverà una sorpresa inaspettata: l’arrivo di sua mamma Carla. La donna farà il suo ingresso nella Casa per scambiare qualche parola col figlio e, stando alle anticipazioni di Signorini, anche per fare alcune sue considerazioni in merito a quanto sta vivendo Luca in queste ultime settimane nel reality.

La domanda che ci si potrebbe porre è se mamma Carla dirà la sua anche su quanto accaduto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, magari chiedendo un confronto con la diretta interessata viste le accuse lanciate nei confronti di suo figlio in questi mesi nella Casa.

Luca Onestini contro Nikita Pelizon: interviene mamma Carla?

Se la mamma di Onestini è pronta ad avere un confronto col figlio e forse anche con Nikita, Luca dovrà prepararsi ad altre emozioni, belle e brutte, in questa nuova diretta del Grande Fratello Vip. Prima di rivedere mamma Carla sarà infatti tempo di chiarire, forse in modo definitivo, il suo rapporto con Nikita alla luce della nuova lite scoppiata durante la cena che la Pelizon ha vinto qualche sera fa.

“Scuse fintissime! Era solo un tentativo di passare bene, come quella non rancorosa, non rosicona quale invece è!” ha infatti detto Luca delle scuse ricevute da Nikita. Parole queste che questa sera potrebbero far nascere una nuova lite tra i due su cui si potrebbe esprimere anche mamma Carla.

