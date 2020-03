Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini/ Gli amori della rocker senese

Carla e Penelope sono i due grandi amori della vita di Gianna Nannini, la rocker di Siena che nelle prossime ore sarà protagonista di qualcosa di davvero speciale. A distanza di poche ore dall’annuncio del nuovo decreto del Governo italiano per contrastare il contagio da Coranavirus che ha esteso la zona rossa non più solo alla Lombardia, ma al resto d’Italia, tutti i cittadini sono invitati a restare a casa. Per contrastare il virus e fare compagnia a milioni di italiani che in queste ore si trovano in isolamento nelle proprie case, la Nannini ha pensato bene di regalare un live streaming acustico in diretta dalla sua casa- studio di Milano. Sicuramente a casa con la rocker ci saranno le due donne della sua vita: la compagna Carla a cui è legata da circa 40 anni e la piccola Penelope, la figlia tanto amato e desiderata. Due amori di cui la Nannini parla pochissimo visto che ha sempre preferito mantenere un profilo basso sulla sua vita privata. Sulla compagna Carla si conosce davvero poco, ma una cosa è certa: Gianna l’ha sposata a Londra. Una decisione presa anche per tutelare la piccola Penelope e il suo futuro come ha raccontato nell’autobiografia Cazzimiei: “non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma”.

Gianna Nannini: “conosco Carla da 40 anni” e su Penelope: “mi ha aspettato tanto”

