Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini/ “In Italia nessuna tutela..”

Carla e Penelope, sono loro le donne nella vita di Gianna Nannini, quelle con le quali ha costruito la sua vita visto che sono rispettivamente la compagna e la figlia e la rocker senese sicuramente non può fare a meno di loro. Ormai da anni lei e la sua famiglia vivono a Londra e la decisione è arrivata proprio per tutelare, a modo suo, questa serenità famigliare, una volontà e una voglia di fare bene e di vivere tranquilli che è arrivata con il tempo. Ebbene sì, la storia con Carla non è di certo nuova visto che le due si conoscono ormai da quaranta anni e non si sono mai lasciate e proprio in nome del loro amore profondo e basato sulla lealtà che nella loro vita è arrivata Penelope. Proprio su questo punto la Nannini non transige e spiega la scelta di andare via: “Se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”.

Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini

Questa sera Gianna Nannini sarà sul palco del Concerto dell’1 maggio e forse ci sarà modo di parlare anche del loro rapporto visto che non è la prima volta che fa una dedica speciale alle donne della sua vita. La relazione con la sua Carla è rimasta a lungo segreta ma poi tutto è venuto a galla proprio quando la rocker ha dato alla luce la piccola Penelope anche se rimangono comunque poche le informazioni sul suo conto. Cosa che non possiamo dire di Gianna Nannini che ha rivelato al ìmondo’ anche il suo orientamento sessuale: “ho amato uomini e donne, sono pansessuale…Per me l’amore è consonanza di spirito, che è molto più importante del sesso”. Adesso lei e Carla hanno trovato un equilibrio nella bella Kensington. Adesso però sembra che le sue intenzioni siano quelle di tornare, questo cambierà tutto per la sua famiglia?

