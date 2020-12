Carla e Penelope, compagna e figlia Gianna Nannini/ “L’amore è consonanza di spirito”

Carla e Penelope sono rispettivamente la compagna e la figlia di Gianni Nannini, la rocker senese che da anni vive a Londra proprio per tutelare la sua famiglia. “A Londra vivo da tempo. Sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare” – ha detto la Nannini in una intervista parlando del rapporto che la lega alla compagna di una vita Carla e alla figlia Penelope.

Carla e la Nannini sono legate da più di quarant’anni: una relazione che è stata a lungo nascosta, ma che improvvisamente è balzata agli oneri della cronaca rosa proprio quando la Nannini è diventata mamma. Di Carla, infatti, non si conosce quasi nulla: pochissime le informazioni sul suo conto come del resto la Nannini ha sempre preferito sulla sua vita privata. In realtà la Nannini non si era mai pronunciata sul suo orientamento sessuale, anche se in un’occasione aveva confessato: “ho amato uomini e donne, sono pansessuale…Per me l’amore è consonanza di spirito, che è molto più importante del sesso”.

Gianna Nannini: “mia figlia Penelope è italiana e vuole tornare in Italia”, ma…

Gianna Nannini e Carla sono una coppia di fatto. In Inghilterra, infatti, la rocker di “Profumo” ha sposato la compagna con una cerimonia civile a Londra dove da diversi anni la coppia si è trasferita. La Nannini, infatti, vive a Kensington, un rinomato quartiere della city, dove ha preso casa con la compagna per garantire alla figlia Penelope di crescere in un paese senza preconcetti e dove il suo amore per Carlo possa essere tutelato al 100%. A distanza però di tempo, la Nannini recentemente ha raccontato che la figlia Penelope ha il desiderio di tornare in Italia: “mia figlia è italiana e vuole tornare in Italia” e chissà che in futuro la famiglia al completo non possa far ritorno proprio nel bel paese dove la Nannini è acclamata come la regina indiscussa del rock!



