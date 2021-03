Carla Moreau, riti vudù per vincere reality?/ “Pagava maga per liberarsi dei rivali”

In Francia è esploso un vero e proprio caso attorno a Carla Moreau, concorrenti del reality-soap molto celebre, Les Marseillais. Stando a quanto reso noto da Il Messaggero nella sua edizione online, la giovane concorrente avrebbe pagato centinaia di migliaia di euro ad una fattucchiera affinché potesse liberarsi dei concorrenti rivali e vincere il reality. Ma in che modo? Attraverso riti voodoo, malocchio ed altre iettature simili. A renderlo noto con tanto di presunte prove svelate sul social Snapchat, un suo collega influencer. A quanto pare avrebbe compiuto riti voodoo con tanto di bambola, spilli e chiodi, ma anche formule contro il malocchio rivolte non solo ai rivali ma anche ai loro familiari.

L’indiscrezione ha ovviamente fatto molto clamore soprattutto sui social ed alla fine la polizia è intervenuta aprendo una inchiesta sulla maga, una professionista di Marsiglia. Tutto sarebbe partito da un avvertimento dello scorso febbraio dell’influencer Marc Blata a Maeva Ghennam avvertendola che Carla Moreau avrebbe usato la magia nera contro di lei, con tanto di prove mostrate su Snapchat. Le accuse sono ben precise: la concorrente punterebbe a vincere il reality grazie al malocchio.

CARLA MOREAU, RITI VUDÙ CONTRO RIVALI DEL REALITY? LA SUA VERSIONE

Carla Moreau attraverso i suoi social non sarebbe intervenuta in merito alle accuse sul suo conto, mentre l’attenzione mediatica nei suoi confronti sarebbe aumentata sempre di più. Les Marseillais, il reality al quale partecipa è di fatto uno dei più seguiti in Francia e la nuova stagione, girata a Dubai tra il 7 gennaio ed il 5 febbraio, è stata diffusa dal 22 febbraio scorso, prima che lo scandalo esplodesse. Protagonisti del format sono alcuni ragazzi spediti in ville da sogno i quali devono dimostrare di saper fare qualcosa, nello specifico realizzare delle missioni affidategli da un booker tra cui lavorare come camerieri, piantare verdura, ripulire la vasca di un acquario di squali e così via.

La 24enne Carla Moreau solo nei giorni scorsi ha deciso di vuotare il sacco ed in tv ha confessato tutto: si sarebbe rivolta a una fattucchiera per liberarsi dei rivali perché costretta e ricattata: “Avevo consultato questa veggente quando avevo 17-18 anni, poi l’ho incontrata anni dopo, quando ero diventata più nota, mi ha parlato come una vecchia amica e alla fine mi diceva che se non l’avessi pagata, sarebbero successe cose brutte ai miei cari”. Alla maga avrebbe dato 1,2 milioni di euro ed ora tutto è finito in mano agli investigatori che indagano sul caso.



