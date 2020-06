Fernanda Lessa/ “Insulti sui social, ho denunciato tutto, riti voodoo? Mai fatti”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa, è stata ospite nelle scorse ore del programma “Non Succederà Più” di Giada Di Miceli, su Radio Radio. La conduttrice ha incalzato inizialmente la modella brasiliana su una sorta di reunion del reality show Mediaset, a casa di Fabio Testi, a cui hanno preso parte anche Teresanna Pugliese e Adriana Volpe: “La casa di fabio è lì – esordisce la concorrente sudamericana, vittima recentemente di un terribile scherzo de Le Iene – e tutti possono andare quando vogliono, basta che chiamano Fabio e basta che siano suoi amici. Io ho chiamato i nostri amici, abbiamo avuto il mago, la rockstar e 007. Avrei voluto chiamare Licia Nunez ma con Fabio non aveva legato con lei, quindi… Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non c’erano? Sono in luna di miele, con loro ci sentiamo in privato, vogliono stare un po’ da soli”. Presente, come detto sopra, anche la Volpe, con tanto di marito Roberto Parli, della figlia e del cagnolino, quasi un messaggio per spazzare via le voci degli ultimi tempi circa una crisi di coppia: “Adriana Volpe – conferma la Lessa – era con Roberto Parli, la bambina e anche il barboncino, c’era tutta la famiglia”.

FERNANDA LESSA: “SUI SOCIAL MI INSULTANO, HO DENUNCIATO TUTTO”

La Di Miceli ha quindi incalzato la Lessa in merito alle accuse di fare riti voodoo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e la stessa ha rimandato tali accuse al mittente: “Parliamo di sale marino grosso nell’acqua della vasca, fa bene alla circolazione perché lo iodio toglie il gonfiore, fa benissimo, è tutta un’altra cosa fare il bagno così. Io non li faccio questi riti, non sono miei”. Quindi la Lessa ha svelato di essere gelosissima (“Madonna, spacco tutta la casa”), per poi chiudere su un’eventuale partecipazione a Temptation Island Vip assieme al marito: “Non lo farei perchè io al massimo potrei pulire i cessi – risponde in maniera ironica la modella – su Instagram mi insultano, mi dicono che sono una strega, di tornare al mio paese”. Ma la Lessa non è stata a guardare inerme: “E’ tutto segnalato e denunciato alla polizia postale, la gente non sa che il razzismo è un crimine”.





