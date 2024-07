Carla, il film diretto da Emanuela Imbucci: Alessandra Mastronardi nel cast

La programmazione televisiva di Rai 3 prevede, nella prima serata di sabato 27 luglio, a partire dalle ore 21:20, la messa in onda del film di genere biografico Carla. Si tratta di un progetto che rientra nel ciclo che la rete ha denominato Grandi Donne Italiane, sulle figure femminili più importanti del nostro Paese. La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2021 da Rai Fiction in collaborazione con Anele e vede alla regia Emanuele Imbucci, con soggetto e sceneggiatura scritti da Graziano Diana, Fabio Scamoni e Chiara Laudani. Il film è stato montato da Marco Rizzo con delle musiche composte da Pasquale Catalano, mentre la scenografia è frutto del lavoro di Fabio Vitale.

La protagonista che interpreta la grande ballerina è Alessandra Mastronardi, conosciuta principalmente per la serie TV L’allieva, ma che ha preso parte a numerosi prodotti televisivi e cinematografici. Completano il cast Stefano Rossi Giordani, Paola Calliari, Euridice Axen, Leo Dussollier, Valentina Romani, Maria Amelia Monti e Pietro Ragusa.

Carla: vita e amori di una vera icona della danza nel mondo

La pellicola racconta la straordinaria carriera e vita di un’artista amata e apprezzata in tutto il mondo come Carla Fracci. L’ambientazione è nella Milano che sta cercando di riprendersi dei bombardamenti e dalla devastazione comportata dalla seconda guerra mondiale. I suoi genitori decidono di dare supporto alla figlia che aveva palesato un certo talento e una voglia sconfinata di danzare.

Per fare questo, la piccola Carla viene iscritta ad una scuola molto importante, quella del Teatro alla Scala. Le sue prime insegnanti apprezzano immediatamente le sue caratteristiche fisiche e tecniche e questo permette alla bambina di formarsi in maniera veloce e infatti, nei primi anni ‘50, diventa già protagonista di importanti spettacoli. Nello specifico nel 1955 interpreta prima La sonnambula, collaborando con Maria Callas, e poi entra nelle grazie del regista Luchino Visconti che ne coglie le straordinarie potenzialità.

Il regista italiano la sceglie per interpretare il famoso balletto di Fokine, Lo spettro della rosa. Da quel momento in poi la sua carriera sarà un crescendo costante che peraltro ne determinerà anche la felicità nella sfera sentimentale. Infatti sarà sempre all’interno del Teatro alla Scala di Milano che farà la conoscenza di quello che poi diventerà il suo amato marito e compagno di una vita, Beppe Menegatti. Quest’ultimo all’epoca stava lavorando come aiuto regista proprio di Luchino Visconti.

Tra i due sarà colpo di fulmine, per una relazione amorosa e destinata a durare lungamente nel tempo. Poi ci saranno tante altre occasioni che permetteranno a Carla Fracci di diventare una star di livello internazionale. La sua carriera si intreccerà anche con le vicende sentimentali e con la nascita dei figli.