Carla Signoris “Frequentai un ricercato in 3 Stati”/ “Polizia arrivò con manganelli…”

Carla Signoris è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio della giornata odierna, martedì 17 maggio 2022. L’attrice, moglie di Maurizio Crozza, ha esordito dicendo che a 18 anni “i miei genitori mi hanno lasciato andare in America da sola con un’amica in autostop, ma chiaramente non sapevano dell’autostop. È stato un viaggio molto avventuroso, per il quale li ringrazio ancora adesso. Tornare vivi da quel viaggio è stata un’apertura mentale pazzesca…”.

Com'è morto Adolfi Celi/ Nel 1986 un attacco di cuore prima di salire sul palco

Ma cosa accadde negli USA, esattamente? “Una sera eravamo in Colorado, conoscemmo delle persone: improvvisamente arrivò un’auto della polizia a serene spiegate, i poliziotti presero il ragazzo che parlava con me amabilmente, gli misero il manganello fra le braccia, lo caricarono in macchina e lo portarono via. A quel punto mi ritrovai da sola nel parco e un poliziotto tornò indietro per dirmi che quel giovane era ricercato in tre Stati. Paradossalmente, mi sono salvata”.

Nicola Lagioia, chi è il marito di Chiara Tagliaferri/ "Ci siamo sempre aiutati…"

CARLA SIGNORIS: “SONO UNA FEMMINISTA, MA DOVREMMO ESSERLO UN PO’ TUTTI”

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Carla Signoris ha affermato di essere femminista: “Tutti dovrebbero esserlo, anche gli uomini. Un altro cliché che non sopporto? ‘Santa donna’: sono una donna, non sono una Santa”. Spazio quindi a un ricordo di Raffaella Carrà: “Lei era una persona fantastica, meravigliosa, alla mano. La conobbi sul set e disse: sono 37 anni che non recito, per favore datemi una mano. Era magnifica. In realtà non aveva bisogno di consigli e il rapporto fra noi è stato molto bello. Mi telefonava quando mi nascevano i figli, ci sentivamo ogni tanto. La notizia della sua morte mi ha colpito parecchio, Raffaella sapeva farsi voler bene”.

Chiara Tagliaferri, chi è e vita privata/ "Da bambina ero terrorizzata…"

Parlando di sé, Carla Signoris ha detto di non essere una donna che rinfaccia le cose agli altri e di non essere gelosa di suo marito Maurizio Crozza: “Sono felice delle cose che fa lui, così come lui è felice delle cose che faccio io”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA