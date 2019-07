CARLIN DUNNE, MORTO PILOTA DUCATI/ Incidente a Pikes Peak in Colorado

Mondo dei motori sotto choc per la morte di Carlin Dunne, motociclista 36enne che ha perso la vita durante la 97° edizione della Pikes Peak, in Colorado. L’originario di Santa Barbara, era alla guida del prototipo della Ducati Streetfighter V4 quando a poco meno di 200 metri dal traguardo ha perso il controllo della sua moto rendendosi protagonista di una caduta risultatagli fatale. Come si evince dai racconti dei cronisti del luogo, l’incidente mortale che ha coinvolto Carlin Dunne sarebbe stato causato da una irregolarità del terreno che già altri piloti avevano già segnalato agli organizzatori della gara che ogni anno si corre su un tracciato iconico di 12,24 miglia che si avvita fino alla vetta del Pikes Peak, una delle cime più note delle Montagne Rocciose.

CARLIN DUNNE E’ MORTO

Di certo non si può dire che Carlin Dunne mancasse dell’esperienza necessaria per domare una corsa come la Pikes Peak, in Colorado. Il motociclista californiano era infatti un veterano della competizione, al punto che in passato aveva ottenuto diversi record della gara. Quest’anno si era presentato ai nastri di partenza in qualità di pilota Ducati Nord America. Proprio il ceo della filiale americana della casa bolognese, Jeson Chinnock, affranto dal dolore ha commentato:”Carlin era parte della nostra famiglia. Era una delle persone più gentile e genuina che abbia mai conosciuto”. Dunne aveva fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche e partiva quindi in pole position in sella alla nuova Streetfighter, derivata dalla sportivissima Panigale V4. Dunne è la settima vittima del Pikes Peak, cronoscalata molto nota anche in Italia tra gli appassionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA