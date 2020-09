Carlo Alberto dalla Chiesa/ Com’è morto il generale e i motivi dell’agguato del 1982

Oggi 3 settembre sono trascorsi esattamente 38 anni dalla morte di Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale e prefetto di Palermo ucciso da Cosa Nostra in quel di Palermo in quella che è ricordata come la strage di Via Carini: e per omaggiare la figura del padre di Rita, questa sera Canale 5 dedica la sua programmazione, a partire dalle ore 21.25, alla fiction “Il Generale Dalla Chiesa”, perla regia di Giorgio Capitani e che vede Giancarlo Giannini nei panni di uno dei martiri della lotta alla mafia. In quella che in origine era una miniserie in due puntate, l’oggi 78enne attore e regista di La Spezia ripercorre gli ultimi 8 anni della vita di un uomo che da giovane aveva pure partecipato alla Resistenza: e attraverso i suoi occhi vengono ripercorse alcune tappe importanti della storia d’Italia, a partire dagli anni di piombo con lo stesso Dalla Chiesa lavorò a Torino nel periodo di maggior tensione a causa del terrorismo, fino al 1982 quando fu nominato prefetto di Palermo per cominciare una nuova battaglia, questa volta contro la Mafia che gli giurò vendetta e ne annunciò la morte, con una telefonata anonima fatta forse dal boss Filippo Marchese, ai Carabinieri del capoluogo siciliano e che si ricollega ai motivi per cui fu deciso l’attentato. L’interpretazione di Giannini restituirà non solo il Dalla Chiesa pubblico ma pure quello privato, tra gli affetti e il legame con quella famiglia a cui fu strappato.

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, ‘MARTIRE LAICO’ DELLA LOTTA ALLA MAFIA

Parlando in alcune interviste del complesso personaggio che doveva portare sullo schermo, Giancarlo Giannini non ha usato mezzi termini, spiegando anche di non aver di fatto avuto esitazioni nel momento in cui dalla produzione guidata da Capitani gli era stato proposto questo prestigioso ruolo: “Di fronte a personaggi eroici del genere non si può dire di no” aveva detto il diretto interessato che sul piccolo schermo aveva pure vestito i panni del giudice Borsellino. “Mi auguro che questo film lasci la testimonianza che esistono persone come Dalla Chiesa, che fanno il proprio dovere con un alto senso dello Stato: lui è uno di quei eroi che vanno ricordato e voglio lasciare un segno a questi giovani che lo conoscono poco” aveva avuto modo di spiegare Giannini (che pure aveva ammesso di preferire personaggi di fantasia di solito sul set) in un’altra intervista ricordando la figura del Generale, considerato un vero e proprio martire laico, che per portarlo in scena si è basato solamente su alcune fotografie e pochissimi filmati, oltre al bel libro scritto su di lui qualche anno dopo dal figlio Nando.



