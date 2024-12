Le querelle d’amore continuano a divampare al Grande Fratello 2024 e tra le dinamiche a tinte rosa più accattivanti del momento spicca il presunto ‘triangolo’ tra Alfonso D’Apice, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Dopo l’ultima diretta sembrava chiara la volontà della concorrente, più propensa nel continuare la conoscenza con l’idraulico piuttosto che con l’ex volto di Temptation Island 2024. L’impressione però è che non tutto sia ancora del tutto chiarito; qualcosa di sopito, in sospeso, aleggia ancora tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti. Lo conferma forse un confronto del primo con Jessica Morlacchi con la cantante che ha in un certo senso incalzato e spronato il ragazzo a palesare i suoi sentimenti in maniera diretta e senza più filtri.

“Solo il tempo vi farà capire, sia a lei, te e Tommaso, come dovrà evolvere il tutto; non ti devi però privare dell’amicizia perchè è qualcosa di bello”. Queste le parole di Jessica Morlacchi a colloquio con Alfonso D’Apice; la cantante ha dunque spronato il concorrente del Grande Fratello 2024 a non privarsi del rapporto con Mariavittoria a dispetto di quanto asserito da quest’ultima rispetto alla preferenza per Tommaso Franchi. Sibillina la reazione di Alfonso quando incalzato sui sentimenti: “Ma tu cosa provi?”, domanda alla quale il giovane non sembra in grado di rispondere in maniera chiara come se lui stesso non abbia ancora piena consapevolezza della natura del rapporto.

Alfonso D’Apice sibillino sui sentimenti per Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024

Come detto da Jessica Morlacchi, sarà forse davvero lo scorrere dei giorni a chiarire il rapporto tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti; entrambi confermano la sintonia reciproca ma i tempi non sembrano ancora quelli giusti per dare vita ad un sentimento che vada oltre. Il concorrente del Grande Fratello 2024 ha comunque spiegato di apprezzare la presenza della ragazza, a prescindere da quello che sarà: “Ho perso una persona dopo il tugurio” – ha affermato D’Apice riferendosi al rapporto con Mariavittoria – “Ed è successo perchè ho pensato al giudizio degli altri, cosa non giusta e quindi me ne frego; se lei ci sta, io sono contento”.