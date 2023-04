Carlo Ancelotti/ La panchina del Brasile è un mistero: lo sapremo il 25 maggio…

ANCELOTTI E LA PANCHINA DEL BRASILE: C’È UNA DATA PER LA SOLUZIONE DEL REBUS…

Tra meno di un mese il Brasile conoscerà il nome del successore di Tite sulla panchina verdeoro. Ad annunciarlo è stato il presidente della federazione, Ednaldo Rodrigues, nel corso dell’assemblea generale della CBF. “Prima di far partire il piano B voglio verificare fino in fondo ogni possibilità che possa andare in porto il piano A. Abbiamo un appuntamento con una società e dobbiamo ascoltarli. Spero di poter dare l’annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio”.

Il dirigente non ha fatto nomi, ma si sa che il suo “piano A”, è mister Carlo Ancelotti, che a inizio mese ha rivelato l’offerta che gli è stata fatta dalla federcalcio brasiliana sottolineando di esserne rimasto molto lusingato. “È vero, il Brasile mi vuole come Commissario tecnico ed è una prospettiva che mi entusiasma” aveva dichiarato qualche settimana fa Ancelotti, che poi però ha fatto presente di avere ancora un anno di contratto con il Real Madrid e che, da parte sua, intende rispettarlo. In realtà però il suo futuro a Madrid è in bilico e se il Real non dovesse vincere trofei in questo 2023 a fine stagione si potrebbe arrivare ad un esonero o a una rescissione consensuale. Per questo la CBF è fiduciosa e attende il 25 maggio, quando renderà nota la lista dei convocati per gli impegni di giugno della Seleçao.

