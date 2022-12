Carlo Ancelotti/ Il Re di Coppe che ha riscritto la storia del calcio

Carlo Ancelotti nel 2022 con il Real Madrid ha fatto la doppietta Liga-Champions League e allora sarà naturalmente uno dei grandi protagonisti dello speciale “I re del calcio 2022”, in onda questa sera in terza serata su Italia 1. Cominciando dall’attualità, ricordiamo allora i due trionfi di questo anno solare che sta per finire: il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto la Liga spagnola 2021-2022 con un dominio assoluto e ben 13 punti di vantaggio sul Barcellona secondo, mentre in Champions League il trionfo è arrivato grazie alla vittoria per 1-0 nella finale di Champions League del 28 maggio scorso contro il Liverpool, dopo un cammino memorabile perché dagli ottavi in poi il Real Madrid ha eliminato nell’ordine PSG, Chelsea, Manchester City in una semifinale leggendaria e infine appunto Liverpool.

Chi è Mariann Barrena McClay: moglie di Carlo Ancelotti/ Com'è nata la loro storia d'amore

Successi naturalmente di prestigio assoluto, ma ancora più preziosi per Carlo Ancelotti, che infatti ha aggiornato il suo elenco di record. La Liga era l’unico campionato top che ancora gli mancava, adesso Ancelotti può dire di avere vinto da allenatore la Serie A con il Milan, la Premier League con il Chelsea, la Ligue 1 con il Paris Saint Germain, la Bundesliga con il Bayern Monaco e appunto la Liga con il Real Madrid: nessun altro ci è riuscito nella storia. Quanto alla Champions League, Carlo Ancelotti è arrivato alla quota record di quattro successi da allenatore, due con il Milan nel 2003 e nel 2007 e altrettanti con il Real Madrid nel 2014 e nel 2022, oltre naturalmente alle due Coppe dei Campioni che vinse da giocatore sempre con il Milan nel 1989 e nel 1990.

Luisa Gibellini chi è l'ex moglie di Carlo Ancelotti?/ Morta dopo una lunga malattia

CARLO ANCELOTTI: UNA CARRIERA LEGGENDARIA E LA VITA PRIVATA

Potrebbe bastare quanto abbiamo detto finora per descrivere la leggendaria carriera di Carlo Ancelotti, già campione sul campo da centrocampista, colonna prima della Roma campione d’Italia del 1983 con Nils Liedholm e poi del Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, ma ancora migliore da allenatore, discepolo proprio di Arrigo Sacchi che però poi con il passare del tempo ha saputo adattare a modo suo la visione di gioco di Sacchi, in particolare unendovi una straordinaria capacità di essere amato dai suoi giocatori. Da allenatore, come abbiamo visto, è andato praticamente ovunque e ha vinto da tutte le parti e il ritorno al Real Madrid lo ha rilanciato ai massimi livelli, permettendogli di aggiornare i suoi record leggendari.

Davide e Katia, figli Carlo Ancelotti/ "Mio padre ed io ci siamo commossi..."

Quanto alla vita privata, sappiamo che Carlo Ancelotti è stato sposato per ben 25 anni a Luisa Gibellini, che è anche la madre dei suoi due figli, Katia e Davide, che sta seguendo le orme del padre ed è nel suo staff fin dai tempi del Bayern Monaco, passando per Napoli, Everton e adesso Real Madrid. Il matrimonio è finito nel 2008, successivamente Carlo Ancelotti ha frequentato la rumena Marina Crețu e dal 2011 fa coppia con la canadese Mariann Barrena McClay, con la quale è convolato a nozze nel luglio del 2014 a Vancouver. Ricordiamo infine la sua autobiografia del 2009, intitolata “Preferisco la Coppa”: tredici anni dopo, possiamo dire che questa preferenza non è ancora venuta meno per Carlo Ancelotti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA