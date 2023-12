Carlo Ancelotti/ Rinnovo col Real Madrid vicinissimo, si allontana il Brasile (oggi 28 dicembre 2023)

CARLO ANCELOTTI: RINNOVO CON IL REAL MADRID VICINO, SI ALLONTANA IL BRASILE

Carlo Ancelotti è vicinissimo al rinnovo di contratto con il Real Madrid: per il tecnico italiano sembrava certo l’addio a Madrid e l’approdo in Brasile per guidare la Seleçao, invece il futuro di Carlo Ancelotti dovrebbe essere a questo punto ancora al Real. Il diretto interessato si sente a casa nella capitale spagnola, i risultati piacciono al presidente Florentino Perez ed inoltre il suo allenatore sta valorizzando alla grande gli acquisti estivi, su tutti Jude Bellingham, oltre ad essere naturalmente una garanzia quando si tratta di vincere titoli – ben 10 con il Real Madrid in carriera per Carletto, dei quali sei in questa seconda esperienza.

Il quotidiano sportivo spagnolo As ha fatto il punto della situazione sul futuro di Carlo Ancelotti: il Brasile del c.t. Diniz non sta facendo bene nel girone qualificazione al prossimo Mondiale 2026, che in Sudamerica è già iniziato, ma l’idea di affidarsi a un selezionatore straniero è considerata da molti in Brasile una sorta di bestemmia sportiva. Inoltre la federazione verdeoro è nel caos ed è stato silurato il presidente che era il grande sponsor di Carlo Ancelotti.

CARLO ANCELOTTI: QUANDO IL RINNOVO CON IL REAL MADRID?

Di conseguenza, ecco che diventare il commissario tecnico del Brasile resta un’ipotesi affascinante per chiunque, ma almeno in questo momento potrebbe essere un pericoloso salto nel vuoto che Carlo Ancelotti non sembra più intenzionato a compiere. L’allenatore emiliano, anche in famiglia in questi giorni delle festività natalizie, ha confermato la volontà di restare a Madrid fino a quando le Merengues lo vorranno tenere ed è questa la sua priorità per il futuro, almeno a breve termine.

Inoltre, sostiene As, da parte della dirigenza del Real Madrid ci sarebbe la volontà di proseguire con Carlo Ancelotti, sempre comunque legata ai risultati come da tradizione nel club più blasonato del mondo. Ci sarebbe già anche una data fissata per l’incontro tra le parti per mettere tutto nero su bianco: metà gennaio, cioè dopo il ritorno dalla Supercoppa spagnola a quattro squadre che si disputerà in Arabia Saudita. Da qual momento in poi ogni giorno è buono per la fumata bianca che porterà il contratto di Carlo Ancelotti alla nuova scadenza di fine giugno 2025.

