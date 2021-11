Carlo Conti/ Clerici ‘complice’ delle nozze con Francesca Vaccaro: il retroscena

Grande ospite questa sera ai Soliti Ignoti: proprio nel giorno di San Carlo, Amadeus ospita il suo amico Carlo Conti. Il conduttore, che domani ritroviamo per la nuova puntata di Tale e Quale Show, è pronto a mettersi in gioco, stavolta come concorrente. Una vita di successi e soddisfazioni quella di Conti, felice e sereno anche nella vita privata. Carlo ha sposato Francesca Vaccaro dopo una vita da ‘single incallito’, come lui stesso si è definito in un’intervista al Corriere.

“Giorgio Panariello e Leo pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo, che non si sarebbe mai sposato”, ha infatti ricordato il conduttore, ma le cose sono poi andate diversamente. E, infatti, nell’intervista racconta: “Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta”.

Riconquistare Francesca Vaccaro e farle credere che questa volta era pronto a restare per sempre non è stata cosa facile per Carlo Conti. A dargli un importante consiglio e ad aiutarlo in questa ‘missione’ fu al tempo la sua sorellina – come lui ama definirla – Antonella Clerici: “L’ha capito dai miei occhi e perché le ho detto: ti voglio sposare. Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella Clerici, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più”. Da lì la proposta a Francesca e l’inizio di una bellissima storia d’amore che ha poi portato alla nascita di un bambino, Matteo.

