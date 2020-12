CARLO CONTI/ “Covid? Non ho avvertito il pericolo, ma…”

Affari Tuoi si rinnova. E per farlo, si serve della maestria di un conduttore esperto come Carlo Conti, una sorta di ‘Re Mida’ del piccolo schermo in grado persino di risollevare le sorti di un game show ormai considerato morto e sepolto. Il titolo della nuova edizione è Affari Tuoi (Viva gli sposi!), a suggerire in maniera abbastanza eloquente qual è il concept del programma: due fidanzati giocano per accaparrarsi un montepremi di 300mila euro potenziali, opportunamente incoraggiati da 10 ospiti vip che – oltre a fare il tifo per loro – aprono materialmente i vari pacchi per svelarne il contenuto. Il format si presenta quasi completamente rinnovato: in primis c’è la presenza di Conti, che in tutti questi anni non l’aveva mai condotto (hanno fatto la storia, invece, i suoi colleghi Flavio Insinna e Max Giusti); Conti, che torna dopo essere finalmente guarito dal Covid-19, inaugurando così un nuovo – si spera aureo – capitolo della storia della trasmissione.

Carlo Conti: “Ero preoccupato di trasmettere il Covid ai miei cari”

In questi giorni, proprio in vista della messa in onda di Affari Tuoi, Carlo Conti ha rilasciato un’intervista a Oggi in cui ha parlato a lungo di come ha vissuto la malattia: “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente”, scherza. “Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo”.

Il Natale in casa di Carlo Conti

Il coronavirus lo ha tenuto per diverse settimane lontano dalla televisione e in particolare dallo studio di Tale e Quale Show, che in quel periodo ha dovuto condurre direttamente da casa. Adesso che il peggio è passato, comunque, Conti è pronto a tornare in tv per una nuova avventura. In questi giorni, intanto, si è goduto la famiglia: “Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito viene una zia di Livorno a cui sono molto legato, che ci prepara il suo meraviglioso caciucco, ma quest’anno non sarà possibile”. Come ha poi ammesso, il Covid avrebbe potuto compromettere facilmente i polmoni; i medici sono stati bravi a intervenire in tempo, e a loro va il suo ‘grazie’, unito alla promessa – estesa a tutto il pubblico – di tornare al più presto in televisione. In un certo modo, Affari Tuoi rappresenta un’occasione “per regalare un barlume di ottimismo in un periodo di crisi”.



