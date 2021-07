Carlo Conti dedica d’amore alla moglie Francesca Vaccaro/ “Buon compleanno amore mio”

Un Carlo Conti romantico come non mai…

Carlo Conti e la dedica d’amore alla moglie Francesca Vaccaro. Un’occasione davvero speciale: il compagno della costumista che ha rapito il cuore del volto noto della Rai attualmente in video con le repliche di “Top Dieci”, il varietà di successo trasmesso il venerdì in prima serata su Rai1. In questi giorni, Francesca Vaccaro ha compiuto gli anni e quale occasione migliore per dedicarle un messaggio d’amore condiviso e pubblicato sui social. “Buon compleanno amore mio” scrive il conduttore postando una bellissima foto che li ritradì felici e sorridenti. La vita del conduttore è cambiata da quando ha incontrato Francesca Vaccaro: una storia d’amore importante che, dopo una serie di tira e molla, ha definitivamente spiccato il volo. Nel 2012, infatti, la coppia si è sposata: un matrimonio suggellato anche dalla nascita di Matteo, il primogenito del conduttore nato due anni. Il messaggio di Carlo Conti ha scatenato una catena di auguri da parte di amici e colleghi: da Leonardo Pieraccioni a Simona Ventura, da Amadeus ad Elena Sofia Ricci fino a Caterina Balivo che ha commentato “sei una pischella”.

La vita di Carlo Conti è cambiata da quando ha sposato la moglie Francesca Vaccaro. Un amore grande che ha spinto il conduttore a mettere la testa a posto, visto che dalla loro unione è nato anche il piccolo Matteo che è stato descritto come “un dono di Dio”. Intanto in questi giorni la coppia con il figlio sono in Toscana, per la precisione a Castiglioncello, dove stanno trascorrendo le vacanze estive tra giornate di mare e relax. L’incontro con Francesca Vaccaro ha portato il conduttore a cambiare la visione delle cose: “con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro”. Dal loro grande amore è nato il piccolo Matteo, il cui nome è stato scelto per un semplice motivo come ha raccontato il conduttore: “si chiama così perché vuol dire dono di Dio, lo considero un dono di Dio. E’ stato lo spettacolo più bello che abbia mai fatto. La famiglia è la mia forza nella vita e in tv”.

