Carlo Conti “Niente Corrida e selfie a distanza di sicurezza”/ “La mia famiglia è…”

Carlo Conti è uno dei conduttori attualmente “senza lavoro” e tutto perché l’assenza di pubblico in studio non gli permette di continuare ad andare ancora in onda con la sua Corrida. Chi segue il format sa bene che il pubblico è al centro delle scelte e delle votazioni dei dilettanti allo sbaraglio e per questo Carlo Conti, per il rispetto di tutti, ha deciso di chiudere battenti fino a data da destinarsi. Proprio lui, rispondendo a qualche domanda a LaNazione.it, il conduttore ha rivelato di essere anche lui rinchiuso in casa in famiglia, nella sua Firenze, passando il suo tempo con mamma e figlio aspettando che questo periodo passi presto e riscoprendo le cose basilari e lo stare in famiglia: “Decisamente sì. Sono qui che gioco con mio figlio Matteo e mi godo la mia famiglia, leggo libri. Scorrono no stop sulla Tv gli aggiornamenti sulla situazione davvero difficile che stiamo vivendo ed è logico che l’attenzione molto sia concentrata lì. Penso anche ai programmi ma ora le priorità sono altre”.

CARLO CONTI DICE NO A LA CORRIDA MA SUI SELFIE…

Carlo Conti continua a ribadire che La Corrida rimarrà chiusa nonostante la decisione sia stata dolorosa e poi si appella a tutti spingendolo a lasciare da parte la vita sociale e le chiacchiere in piazza a favore della casa e della famiglia ritrovando valori importanti: “Recuperare i rapporti familiari, parlare di più in casa, avere più tempo per se stessi significa ritrovare rapporti che nella frenesia di tutti i giorni avevamo messo un po’ da parte. Stiamo a casa e usiamo tante precauzioni”. Infine, il conduttore racconta anche di aver preso delle precauzioni relative ai selfie che chi lo incontra per strada continua a chiedergli: “Proprio stamani a Firenze all’uscita di una farmacia ho incontrato una signora che mi ha chiesto una foto. Ho detto sì ma l’abbiamo fatta rispettando le distanze che vengono giustamente imposte”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA