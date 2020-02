La Corrida 2020/ Diretta e anticipazioni: arriva la giuria degli esperti

Dopo il grande successo ottenuto nel 2019, venerdì 21 febbraio, in prima serata su Raiuno, torna in onda La Corrida con un’edizione tutta nuova. Al timone dello show che ha debuttato in radio più di 50 anni fa e che è nato da un’idea di Corrado e Riccardo Mantoni, per il terzo anno consecutivo ci sarà Carlo Conti che, con la sua indiscutbile eleganza e la sua ironia, accoglierà i concorrenti negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Al suo fianco ci sarà la valletta ufficiale delle ultime edizioni de La Corrida ovvero la bellissima Ludovica Caramis che, su Instagram, con una foto in cui appare accanto al suo pigmalione, ha già ricordato ai fans l’appuntamento di questa sera. Come sempre, i “dilettanti allo sbaraglio” si esibiranno dal vivo e saranno accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

LA GIURIA DEGLI ESPERTI DE LA CORRIDA 2020

I protagonisti de La Corrida 2020 saranno i “dilettanti allo sbaraglio” che daranno vita a varie performance canore, ballerine, teatrali e musicali. La grande novità della nuova edizione dello show è la presenza della “Giuria degli esperti” formata da tutti i concorrenti delle scorse edizioni che commenterà tutto ciò che accadrà sul palco. Come sempre, però, il vero giudice dei concorrenti sarà il pubblico che, munito di pentole, fischietti, campanacci, alla fine di ogni esibizione, dimostrerà di aver gradito o meno la performance. Solo l’esibizione che avrà ottenuto il maggior numero di applausi vincerà la puntata. Diversamente dalle precedenti edizioni, quest’anno, non ci sarà il balletto del pubblico per dare spazio alla giuria dei concorrenti come ha annunciato Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni.

CARLO CONTI: “ECCO COME SCEGLIAMO I CONCORRENTI DE LA CORRIDA”

La Corrida è considerato il primo, vero talent show della televisione italiana. La differenza tra La Corrida e gli altri talent è il talento dei concorrenti. Alla Corrida, infatti, sono tutti dilettanti, ma come vengono scelti i concorrenti? «Sono stati fatti casting in tutta Italia. Ci sono autori che girano il Paese e fanno una prima scrematura. Finora abbiamo visto 6.000 persone. Una volta concluse le selezioni, decidiamo il cast delle singole puntate dove proporremo una decina di concorrenti per volta», ha spiegato Conti a Tv Sorrisi e Canzoni. Tra tutte le persone che partecipano ai casting vengono, poi, fatte ulteriori selezioni privilegiando le esibizioni davvero divertenti. «Vengono scartati quelli che hanno già fatto troppe apparizioni in altre trasmissioni o quelli che sono improponibili. Quelli scelti sono divertenti e soprattutto hanno lo spirito giusto per lasciarsi andare. Inoltre sono consapevoli che, anche se fischiati, hanno avuto la gioia di esibirsi e di essere protagonisti per una sera», ha aggiunto il conduttore.



