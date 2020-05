CARLO CONTI/ “Con mia moglie Francesca sono stato birbante”. Poi spuntano le ciabatte

Pubblicità

Mentre tutti pensavano che Carlo Conti sarebbe diventato l’Alberto Sordi della televisione italiana, il conduttore ha stupito tutti annunciando il suo matrimonio con Francesca Vaccaro. “E’ stato tutto merito di Francesca, ma devo dire che mi ha aiutato anche Antonella Clerici che mi disse di non fare più lo scemo, di andare da lei e dirle che avrei fatto sul serio perché fino a quel momento ero stato un po’ birbante”, racconta il conduttore alla Balivo prima di cambiare argomento e ascoltando i tweet dei telespettatori che si complimentano con Conti per la sua eleganza anche in collegamento da casa sua. “Venerdì tornerò anch’io in diretta con i David di Donatello anche se sarà un’edizione particolare, senza i fotografi, senza il tappeto rosso, senza gli attori”, annuncia il conduttore toscano che poi conquista i telespettatori mostrandosi con le ciabatte viola, il colore della sua Fiorentina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CARLO CONTI: “SONO UN PRIVILEGIATO”

Carlo Conti è il primo ospite della puntata di Vieni da me del 4 maggio. La trasmissione di Raiuno riparte dopo la sospensione per il coronavirus regalando ai telespettatori una lunga e importante intervista realizzata davanti alla cassettiera a Carlo Conti. Il conduttore toscano che ha trascorso la quarantena con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo come ha raccontato nel corso dei vari collegamenti con Domenica In, è pronto a svelare i segreti della sua vita privata e professionale raccontando come ha trascorso anche la sua quarantena. Dopo aver salutato il suo pubblico con grande emozione, Caterina Balivo ha accolto Carlo Conti che si è collegato dalla sua casa da Firenze. “Sono un privilegiato. Ho la possibilità di trascorrere questo tempo con moglie e figlio e di avere anche un piccolo spazio all’aperto”, racconta un Carlo Conti super abbronzato a Caterina Balivo.

CARLO CONTI A VIENI DA ME

Schietto e sincero, Carlo Conti saluta con affetto Marco Baldini. “Quando eravamo piccoli facevamo le gare di abbronzatura e non c’era gara”, racconta Marco Baldini che entre ufficialmente a far parte del cast della trasmissione di Raiuno. “Firenze è tutto, Firenze è la mia casa. Anche quando stavo stabilmente a Roma, dovevo tornare a Firenze anche per un giorno per trovare gli amici, gli affetti e per ritrovare la provincia che ti permette di stare sempre con i piedi per terra”, racconta il conduttore. Dopo aver visto un filmato dei suoi inizi, Baldini scherza: “sei nato bianco e sei stato il primo uomo di colore a presentare Sanremo”. Conti, poi, ricorda la decisione di lasciare il lavoro in banca per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. “Voleva diventare Pippo Baudo e l’ha bissato”, commenta ancora Baldini.



