Carlo Conti commenta la notizia del ritiro di Emis Killa da Sanremo 2025

Il conduttore toscano e padrone di casa del prossimo Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti, ha rotto il silenzio dopo la decisione di Emis Killa di lasciare il concorso musicale più importante d’Italia ancora prima del via. E’ notizia di queste ore la volontà del cantante di abbandonare Sanremo 2025, dove avrebbe dovuto gareggiare con la canzone Demoni, ma nelle scorse ore è spuntata a galla un’indiscrezione secondo la quale il rapper sarebbe indagato e finito nel registro della Procura di Milano per associazione a delinquere, oltre ad aver ricevuto un Daspo che lo costringe a stare lontano dagli stadi per gli incontri di calcio:

“Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival” ha scritto Carlo Conti intervenendo su Instagram e confermando la volontà del cantante lombardo.

Carlo Conti e la gara di Sanremo ‘ridotta’ a 29 partecipanti

Non ci saranno ovviamente nuovi ingressi in sostituzione di Emis Killa a Sanremo 2025, dunque Carlo Conti guadagnerà 3-4 minuti in scaletta a serata e nessun cantante prenderà il posto del rapper. Lo stesso cantante era intervenuto su Instagram nelle scorse ore, dove aveva comunicato la sua volontà in maniera ufficiale di non partecipare al Festival: “Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e rinunciare” le parole del cantante che dunque avrà delle nuove possibilità in futuro, ma per il momento ha preferito evitare di dedicarsi alla kermesse musicale più importante d’Italia.

Niente da fare per Emis Killa, costretto a rinunciare al sogno Sanremo, la gara passerà dunque a 29 artisti invece che 30, oltre ovviamente alle 4 Nuove Proposte.