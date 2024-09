Il noto chef ex giudice di Masterchef, Carlo Cracco, è pronto ad iniziare una nuova avventura, ovviamente culinaria. Come riferito da Gambero Rosso il 59enne di Creazzo ha annunciato l’apertura di un nuovo ristorante. Come si chiamerà? Terra, ma la location non dovrete cercarla alle nostre latitudini bensì in Inghilterra, precisamente a Londra. Nella città più ricca d’Europa, dove già un altro giudice di Masterchef, Locatelli, ha un proprio storico ristorante, sbarca quindi anche Carlo Cracco, e l’inaugurazione avverrà il prossimo 17 ottobre, in collaborazione con il ristorante che si trova nello store londinese di Eataly.

Parlando in esclusiva proprio con Gambero Rosso, lo chef vicentino si dice emozionato proprio per la prima a Londra, anticipando un po’ quali saranno i gusti e i sapori che offrirà il suo ristorante. Si tratterà ovviamente di una cucina “profondamente italiana”, ed inoltre ci sarà una “bellissima griglia”, chiaro indizio del fatto che si cucinerà dell’ottima carne.

CARLO CRACCO, NUOVO RISTORANTE A LONDRA: IL MENU’

Entrando più nel menù del nuovo ristorante Terra di Carlo Cracco, ci saranno alcuni dei piatti storici del noto chef, come ad esempio l’uovo al tartufo ma anche il risotto Milano e la cotoletta alla londinese. L’obiettivo è comunque celebrare l’italianità, non tanto la cucina dello stesso stellato, precisa Carlo Cracco. In ogni caso lo chef si dice convinto che conoscendo meglio Londra e i suoi clienti, il ristorante prenderà una determinata strada, anche perchè al momento è un’avventura tutta nuova.

Carlo Cracco, che sarà affiancato dal conterraneo Gabriele Faggionato, executive chef, sottolinea comunque che sarà una cucina molto tradizionale, anche se ha delle “cartucce” che vuole sparare cammin facendo. Ma bocca cucita su cosa si tratta: “Dovete venire a Londra per scoprirle”. L’idea di aprire un ristorante nella city è venuta alla chef vicentino anche per via del fatto che nel capoluogo inglese non sia molto conosciuto, non ha ancora un nome, ed è proprio questa “la parte più elettrizzante della sfida”.

CARLO CRACCO, NUOVO RISTORANTE A LONDRA: “NON FAREMO COSE STRANE”

Carlo Cracco assicura comunque che in cucina non faranno “cose strane”, e che in un secondo momento arriverà anche un menù degustazione, una scelta adottata già da numerosi ristoranti stellati in tutto il mondo. In totale il ristorante avrà circa 50 coperti, e Carlo Cracco proverà ad essere presente il più possibile nella location di Bishpsgate, destreggiandosi fra i suoi molteplici impegni a cominciare dal noto ristorante di Milano, nella Galleria Vittorio Emanuela, che lo chef ha ammesso sia stato “salvato” dai turisti e non tanto dai milanesi.

In ogni caso, Cracco non ha chiesto alcun consiglio ai colleghi già di stanza in Inghilterra, “Non voglio farmi condizionare” precisa, sottolineando come non si tratti affatto di presunzione. A questo punto non ci resta che aspettare che arrivi il 17 ottobre, quando si terrà la grande inaugurazione di quella che appare una delle avventure più entusiasmanti di sempre per il famoso chef.