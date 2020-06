Carlo Di Francesco, fidanzato Fiorella Mannoia/ “Lui c’è, noi aperti alle passioni..”

Carlo Di Francesco è più che conosciuto dal pubblico italiano e non solo perchè ex professore di Amici. Nell’edizione di due anni fa del talent show, il musicista si è fatto notare per le sue qualità e per la sua bravura nel mondo discografico. Al tempo stesso però è il compagno di Fiorella Mannoia e anche per questo i giornali di gossip si concentrano spesso sulla sua persona. Di Francesco non ambisce tuttavia ad un posto in secondo piano e così è difficile vederlo sui social al fianco della compagna. Ciò che emerge dai suoi contenuti, anche piuttosto rari, è il suo lavoro di artista. “Facce da reato… AZ state of mind“, scrive in uno degli ultimi, pubblicando una foto con il producer Francesco Cicco. Scopriamo dai commenti che il compagno della Mannoia sta studiando sempre di più in questi giorni. Qualcuno gli fa notare che il suo volto è più che provato: “Mai provato come a Sanremo”, risponde lui sorridendo. Clicca qui per guardare la foto di Carlo Di Francesco e leggere i commenti. La cantante però appare di nascosto in un altro dei post del compagno. Nella pubblicazione precedente, troviamo l’ex prof di Amici di profilo, con lo sguardo rivolto altrove e al centro di un gioco di colori fra il bianco e il nero. “Apparenze“, scrive taggando per la realizzazione il profilo Fiorella Mannoia Photo.

Carlo Di Francesco, fidanzato Fiorella Mannoia: 15 anni insieme

15 anni insieme: Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia continuano a vivere la loro storia d’amore in barba alle differenze d’età. 26 anni di differenza per la precisione, che tuttavia non ha impedito ai due di innamorarsi perdutamente. “Lui c’è ancora”, ha detto la cantante qualche tempo fa a Vanity Fair parlando del compagno, “siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Anche la passione fra loro non è mai scemata, soprattutto da parte della cantante. Aver superato la soglia dei 60 anni non le ha impedito di vivere appieno certe emozioni. “Se il desiderio cambia dopo i 60 anni? Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre“, ha aggiunto, “La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste“. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Fiorella Mannoia sarà una delle ospiti che vedremo a 20 anni che siamo italiani, in replica nella prima serata di Rai 1. Di Francesco naturalmente non ci sarà e il motivo è tutto nella dichiarazione di cui sopra: l’amore si condivide, per il resto le strade possono essere diverse.

Foto, AZ State of mind

