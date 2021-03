Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ Dal matrimonio all’orchestra del Festival di Sanremo 2021

Carlo di Francesco dopo il matrimonio con Fiorella Mannoia subito nell’orchestra Sanremo 2021

C’è anche Carlo di Francesco al Festival di Sanremo 2021. Il musicista, nonché marito di Fiorella Mannoia, fa parte dell’orchestra e dal Teatro Ariston si mostra in un autoscatto di felicità, appena pubblicato sul suo profilo Instagram. Carlo Di Francesco, ricordiamo, aveva preso parte anche lo scorso anno al Festival di Sanremo e quest’anno mette la firma sulla sua seconda partecipazione come membro dell’orchestra. La sua storia d’amore con la famosa cantante, invece, va avanti da più di dieci anni, ma entrambi sono stati molto bravi a tenere la loro relazione alla larga dai riflettori dello spettacolo.

Merito soprattutto di Fiorella Mannoia, che nonostante la sua esposizione mediatica è riuscita a proteggere la relazione con Carlo di Francesco. Un amore forte, rinsaldato anche dalla passione comune per la musica. Il compagno della Mannoia, infatti, oltre ad essere la sua dolce metà e anche il suo produttore e arrangiatore. Tra i due ci sono ben ventisei anni di differenza, ma questo aspetto evidentemente non ha influito nel loro rapporto. “Siamo aperti, non chiusi”, aveva detto a Vanity Fair. “Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

