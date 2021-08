Carlo d’Inghilterra, ex marito Lady Diana/ Lei: “eravamo in tre nel matrimonio”

Il rapporto tra Lady Diana e Carlo d’Inghilterra

Principe Carlo d’Inghilterra è l’ex marito di Lady Diana, la Principessa Triste ricordata nello speciale documentario “D. Time il tempo di Lady Diana” in onda su Rai1. La storia d’amore tra Carlo e Diana ha fatto sognare milioni di persone nel mondo. Il 29 luglio del 1981 una bellissima, ma timidissima Diana Spencer varca la navata della St Paul Cathedral di Londra in un lunghissimo abito bianco con tanto di strascico di sette metri. Sull’altare pronto a sposarla il futuro re d’Inghilterra: il principe Charles Philip Arthur George. Un matrimonio da favola seguito da 750 milioni di telespettatori in mondovisione, mentre per le strade di Londra si riversarono 600 mila sudditi. E’ stato il primo Royal wedding trasmesso in mondovisione considerato uno dei più importanti di sempre.

In apparenza un matrimonio perfetto, ma in realtà in pochi sanno che poco prima di pronunciare il lieto “si” dietro le quinte si consumavano malumori e indecisioni. Il principe Charles Philip Arthur George confessò ad un amico che sposava Diana solo per fare “la cosa giusta per il Paese”. Non solo, durante un’intervista rilasciata alla stampa britannica poco prima di sposare Lady D alla domanda se fosse innamorato glissò dicendo: “sì, qualunque cosa significhi “amore””. Anche Diana ci ripensò, visto che la Principessa confessò alle sorelle di non volersi più sposare, ma la replica delle sorelle fu chiara: “bel guaio, è pieno di tazze con la tua faccia stampata sopra”.

Lady Diana e Carlo d’Inghilterra: dal matrimonio al divorzio

Dopo il matrimonio da favola di Lady Diana e Carlo d’Inghilterra cominciano le prime difficoltà. Nonostante la nascita di William e Harry, i due eredi al trono, Diana Spencer è sempre più sola e triste a palazzo. Sono anni difficilissimi per Lady D diventata oramai un personaggio amatissimo dalla stampa, ma sopratutto dal popolo inglese e mondiale. La fama di Diana è tale da offuscar quella di Carlo d’Inghilterra e della stessa regina Elisabetta II, ma il peggio deve ancora arrivare. Il 9 dicembre del 1992 i principi di Galles annunciano alla nazione la loro separazione per voce del primo ministro britannico John Major.

Tre anni dopo è Diana a metterci la faccia rilasciando un’intervista shock alla BBC in cui, senza tanti giri di parole, parla del suo matrimonio a tre.

“Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato” – esordisce Diana – “a mio figlio William ho detto che eravamo in tre in questo matrimonio. E anche se io amavo sempre il suo papà, non potevo più vivere sotto lo stesso tetto con lui. E che per papà era lo stesso”. Una rivelazione choc, ma di cui tutti erano a conoscenza visto che Carlo d’Inghilterra non aveva mai interrotto la sua relazione extra coniugale con Camilla Parker Bowles. Per Diana non fu semplice dire questa cosa al primogenito William: “se ami qualcuno vuoi prenderti cura di lui anche nei momenti più difficili, quelli meno fortunati… Vuoi proteggerlo dalle cose che sai lo faranno soffrire. Gli dissi che nel nostro matrimonio eravamo in tre e che la pressione dei media era così forte, che non riuscivo più a sopportare la situazione”.

