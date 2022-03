Carlo Domingo, fidanzato Soleil Stasi/ “Mi dispiace che sia stato tirato in mezzo”

Soleil Stasi “Mi dispiace che…”

Il nome del fidanzato di Soleil Sorge è stato lanciato nel gossip dal settimanale Chi, che aveva scritto: “La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”. A confermarlo poi è stata la diretta interessata, che, ospite di Verissimo, ha ammesso che fuori dalla casa di Cinecittà c’era effettivamente una persona ad attenderla. “Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo – ha confessato l’influencer a Silvia Toffanin -. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”.

Chi è Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Stasi

Soleil Stasi non ha mai voluto raccontare nel dettaglio la sua storia d’amore, né rivelare la sua identità, ma pare che si tratti di Carlo Domingo, imprenditore originario di Marsala, riservatissimo. Sembra infatti che abbia cancellato tutti i suoi profili social e anche le foto dal web. E’ figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo. L’uomo lavora insieme al padre nell’agenzia di comunicazione fondata da lui circa vent’anni fa, la Domingo Communication, che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion. Enzo Domingo infatti ha lasciato la Sicilia per aprire a Milano la sua attività, mettendo a frutto la passione per la moda e per la tradizione sartoriale del nostro Paese.

