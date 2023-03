Carlo, Franquito e Frank Sparanero: chi sono i figli di Franco Nero/ Il secondo riconosciuto nel…

CARLO GABRIEL, FRANK E FRANQUITO SPARANERO: I 3 FIGLI DI FRANCO NERO

Chi sono Carlo Gabriel Nero, Franquito Sparanero e Frank Sparanero, i tre figli di Franco Nero? Oggi, nella nuova puntata di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere (primo dei due consueti appuntamenti del weekend col rotocalco in onda su Canale 5), l’81enne regista e attore originario di Parma sarà ospite per la prima volta nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. E, tra l’amarcord di una lunghissima carriera che il diretto interessato ripercorrerà e la presentazione di “L’uomo che disegnò Dio”, sua ultima fatica cinematografica dietro la macchina da presa, ci sarà sicuramente tempo per parlare non solo della sua vita privata e anche di quella famigliare e dei tre figli avuti nel corso degli anni e in periodi diversi?

Franco Nero, oggi sposato con la collega Vanessa Redgrave e con cui ha avuto due storie d’amore a distanza di quasi quarant’anni, è padre di tre figli come accennato in precedenza: l’attore e regista italiano infatti aveva concepito il suo primogenito nel 1969, assieme alla diva del cinema britannico; i due, conosciutisi sul set del film “Camelot” solo due anni prima, erano stati assieme per poco tempo e si erano lasciati poco dopo la nascita di Carlo Gabriel Nero, primo figlio per Franco mentre per Vanessa si trattava già del terzo (era diventata mamma per due volte nel corso delle precedenti nozze col regista inglese Tony Richardson). Poi, com’è noto, i percorsi di vita di Nero e della Redgrave si sono separati, ricongiungendosi solamente nei primi Anni Duemila, con tante store d’amore, ma anche altri figli e pure dei lutti alle spalle per entrambi.

CHI SONO E COSA FANNO OGGI I FIGLI DI FRANCO NERO?

Nel caso di Franco Nero, il secondo figlio arriverà a inizio Anni Ottanta con la nascita nel 1983 di Frank Sparanero -va ricordato che Sparanero è il cognome di battesimo dell’attore anche se pochi lo sanno…- in quel di Roma: nel suo caso, tuttavia, il padre non riconoscerà subito il secondogenito e per tanti anni la situazione rimarrà immutata almeno fino al 2020 quando paternità e pure cognome saranno riconosciuti (Frank era stato avuto dall’unione di Nero con Pevec Danica (in arte Alexandra Romanov). Infine, nel 1987 il regista è diventato papà per l’ultima volta con la nascita di Francesco detto Franquito, concepito durante una nuova relazione, questa volta con Mauricia Mena, donna di origini afro-colombiane conosciuta dal diretto interessato in quel di Cartagena durante le riprese di una pellicola.

Ma cosa fanno oggi i tre figli di Franco Nero? Se Carlo Gabriel, nato a Londra alla fine degli Anni Sessanta, è il più noto alle cronache dato che lavora come sceneggiatore e regista (e ha diretto pure la mamma in una occasione) e ha reso pure il papà nonno di due nipoti, scopriamo qualcosa anche su Frank e Franquito. Il figlio riconosciuto solamente dopo tanto tempo e nato a Roma è un architetto e artista che lavora anche nel campo della fotografia e videomaking -senza dimenticare la presidenza della Nero Foundation che si occupa di arte e spettacolo, la creazione di un marchio e pure una partecipazione nel 1996 a un film di Pupi Avati- mentre molto meno si sa del più piccolo di questa famiglia allargata, ovvero Franquito.











