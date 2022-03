Carlo La Duca: la svolta/ Moglie e migliore amico arrestati “amanti, lo hanno ucciso”

Svolta nel giallo di Carlo Domenico La Duca, agricoltore 38enne di Termini Imerese, misteriosamente scomparso. A distanza di tre anni arriva il colpo di scena. La moglie Luana Cammalleri ed il migliore amico Pietro Ferrara sono stati arrestati nella giornata di oggi, entrambi accusati di omicidio e soppressione di cadavere. Si è scoperto che i due erano amanti. Il caso è stato affrontato nel corso della trasmissione Ore 14 in onda su Rai2. I due erano andati anche in tv per lanciare un appello. La famiglia dell’uomo aveva denunciato la sua scomparsa il 31 gennaio 2019.

Spareggio Drago e Lumaca: chi sarà eliminato?/ Nuova sfida a Il Cantante Mascherato 2022

Nel corso delle indagini sarebbe emersa la loro relazione clandestina portata avanti anche attraverso l’uso di sim segrete. Alle fine però il lavoro dei carabinieri di Termini Imerese ha condotto al loro arresto. Secondo il collega palermitano di PalermoLive, quello di La Duca sarebbe stato un omicidio premeditato “ed il corpo portato a diversi chilometri di distanza. Cosa sia scattato nella mente dei due non si sa”, ha proseguito. Al momento si starebbe ancora cercando il corpo di Carlo La Duca tra i campi di sua proprietà e quelli dell’amante della moglie.

IL CANTANTE MASCHERATO, 5a PUNTATA/ Diretta e eliminati: chi andrà in finale?

Carlo La Duca: la svolta dopo 3 anni, arrestati moglie e amico

Quale sarebbe il movente che avrebbe portato moglie e miglior amico di Carlo La Duca ad uccidere il 38enne? Secondo la criminologa Roberta Bruzzone sembrerebbe legato ad un motivo economico. “Non pare vi fossero criticità particolari legate a scenari di gelosia”, ha aggiunto, “quindi temo che sia stata una esecuzione come ormai siamo abituati a vedere, progettata per ottenere un tornaconto economico”.

I due amanti sono riusciti per tre anni a sfuggire alle maglie degli investigatori e questo per la Bruzzone significherebbe solo una cosa: “Hanno progettato con estrema attenzione tutti i passaggi di questa vicenda ed hanno fatto in modo di allontanare da sé i sospetti creando uno scenario che non fosse in alcun modo riconducibile a loro, anzi trasformandosi in soggetti difficilmente sospettabili, quindi c’è stata sicuramente una lunga pianificazione in questo delitto”.

Genitori Lorena Cesarini, chi sono/ Colpo di fulmine a Roma e poi la morte del papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA