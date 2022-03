Carlo La Duca, mamma “Luana e Pietro assassini!”/ Moglie Ferrara “Una buffonata!”

Nel corso della puntata di ieri di Chi l’ha visto, sono stati trasmessi gli appelli che nel corso dei mesi Luana Cammalleri, moglie di Carlo La Duca ed arrestata per il suo omicidio faceva alla medesima trasmissione. “Vigliacca”, è stato il commento di Concetta, la mamma della vittima in collegamento con il programma di Rai3. Anche il migliore amici di suo figlio, Pietro Ferrara, alle telecamere di Chi l’ha visto si mostrava affranto definendolo “il fratello che non ho mai avuto”. L’uomo, amante della moglie Luana, è finito in carcere con le medesime accuse. Entrambi avrebbero pianto davanti alle telecamere ma stando a quanto emerso dalle indagini, l’intervista sarebbe stata concordata tra i due amanti (lacrime incluse).

“Hanno fatto una scenata”, ha commentato la mamma di Carlo, “era rispettato nella nostra famiglia, si facevano voler bene e rispettare ma poi da amici si sono trasformati in nemici al punto da fare questa tragedia”. Mentre andavano in onda le intercettazioni tra i due amanti, la mamma di Carlo in sottofondo continuava a ripetere: “Assassini!”.

Carlo La Duca, le parole delle difese di Pietro e Luana

La mamma di Carlo La Duca, Concetta, era arrivata a incatenarsi al cancello del Tribunale: “Qualcuno magari vede la sofferenza di una mamma che aspetta il figlio dopo un anno e mezzo”, aveva detto. “Se c’è stata una persona che gli ha fatto del male, voglio che questa persona paghi”, aveva aggiunto ai microfoni di Chi l’ha visto. Quando è emersa la notizia dell’arresto di Luana e Pietro, la mamma di Carlo La Duca è rimasta di sasso, ma anche la compagna dell’uomo: “E’ una buffonata e per me le cose non stanno per come le stanno dicendo. Mio marito assassino? No, no, completamente!”, aveva replicato al telefono con l’inviata della trasmissione di Rai3, smentendo la relazione con Luana.

A parlare è stato anche l’avvocato Accursio Gagliano, legale di Pietro Ferrara che rispetto alle accuse mosse al suo cliente ha commentato: “Questa è una prospettazione, non è detto che le cose si siano svolte così. Sta soffrendo molto questa carcerazione perché si ritiene non colpevole”. Ma quindi come è morto e dove lo hanno fatto fuori? Anche il legale di Luana Cammalleri, l’avvocato Giovanni Marchese ha commentato: “Lei non c’entra nulla con la scomparsa di Carlo da cui si stava separando ma nei confronti del quale ha sempre dichiarato di avere un affetto che si ha nei confronti del padre dei propri figli. Il movente economico non credo che stia in piedi”. Carlo inoltre era preoccupato per l’incolumità della madre e per questo aveva messo una telecamera in casa.











