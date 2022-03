Concetta, mamma Carlo La Duca/ “Ucciso e poi fatto sess* con i suoi vestiti, bestie!”

Concetta, la mamma di Carlo La Duca, in una intervista a Ore 14 ha ripercorso alcuni aspetti della drammatica vicenda del figlio, a partire dalla nipote undicenne alla quale Luana, la madre e presunta assassina, avrebbe svelato della sua relazione clandestina con Pietro, migliore amico di Carlo. La nonna alla bambina avrebbe chiesto come si comportava quando anche Pietro veniva in campagna: “gli facevo antipatia perché avevo capito qualcosa, e spesso me ne andavo nella mia stanza. La bambina sospettava e diceva che aveva capito che c’era qualcosa di strano”. Luana sarebbe arrivata persino a minacciarla: “Vigliacca, vigliacca! Alla bambina… era sempre magra, sciupata, e le chiedevo se le dava da mangiare. Lei mi diceva di sì. Le dissi che la vedevo giù la bambina…”. E parlando proprio della moglie del figlio ha aggiunto: “E’ una delinquente, aveva il demonio accanto mio figlio, un demonio!”.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, 7a puntata/ Diretta: la reunion delle coppie

La donna ha poi ricordato il giorno in cui è andata a comprare il vestito di nozze del figlio: “E’ stato un momento di emozione perché c’erano questi preparativi che sono belli quando c’è un figlio che si sposa, io ero felice. Quando si provò questo vestito dissi: che stai bene con questo abito! Era di seta la camicia, gli stava un amore! Era la gioia della mia vita… amore mio quanto sono stati cattivi!”.

Janet De Nardis (ex Signorina Buonasera)/ "Reality show? Farei Pechino Express"

Franca, mamma Carlo La Duca: “Luana e Pietro bestie!”

Adesso Concetta, mamma di Carlo La Duca, spera almeno di poter avere presto una tomba sulla quale piangere: “Aspettiamo… aspettiamo ora che me lo fanno vedere almeno, almeno che dicono dove lo hanno portato a mio figlio dopo avergli fatto tutto quel male, ma con quale coraggio? Con quale coraggio poi dopo si è messo il gilè e la camicia di mio figlio per fare cose che non doveva fare e con tanto di coraggio…”.

Rispetto a Pietro Ferrara, migliore amico del figlio ha commentato: “che vigliacco, deve stare in carcere! Era rispettato in casa mia come un figlio, e mio figlio come era affiatato con lui, con quale coraggio ha tradito mio figlio? E con quale coraggio l’ha tradito e lo ha ucciso?! E poi ha usato i vestiti per fare sesso con quella donnaccia!”. “A mio figlio lo chiamavano bestia… Le bestie erano loro e per quello che hanno fatto si dovrebbero vergognare! Debbono rimanere lì fino alla morte e quando sarà il momento che li debbo incontrare al tribunale li debbo guardare in faccia e dirgli assassini!”.

Stupro e rapina in diretta social: arrestati 17enni tunisini/ Vittime madre e figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA