Carlo Marini, chi è il tentatore di Temptation Island 2024/ Sempre più vicino a Martina: arriva il bacio?

Carlo Marini: chi è il tentatore di Temptation Island 2024

Carlo Marini è il tentatore più discusso di Temptation Island 2024 che, sin dalla prima puntata, si è messo in mostra avvicinandosi a Martina, la fidanzata di Raul con cui il feeling cresce ogni giorno di più. Tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e Martina, infatti, la complicità è evidente e i gesti d’affetto così come le parole dolci tra i due non mancano al punto che Raul, vedendo un filmato, ha detto: “La vedo serena, spensierata”, non nascondendo di essere preoccupato per come potrebbe finire il percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Fisico aitante, viso pulito, schietto e senza peli sulla lingua, Carlo ha conquistato le attenzione di Martina sin dalle prime ore di convivenza nel villaggio delle fidanzate.

I due trascorrono molto tempo insieme e Martina, messa alle strette da Carlo, ha ammesso di voler essere corteggiata e ammirata e che se si fossero conosciuti fuori dal programma, qualora fosse stata single, non avrebbe rifiutato le sue avances.

Carlo Marini e Martina: nasce l’amore a Temptation Island 2024?

Sguardi complici, sorrisi, ammiccamenti e carezze dolci sono alla base del feeling che è nato nel villaggio di Temptation Island 2024 tra Martina e Carlo Marini che, tuttavia, si sta trattenendo consapevole di avere davanti una ragazza fidanzata e in crisi non sapendo quali sia effettivamente i propri sentimenti per il fidanzato. Al termine dell’avventura nel villaggio mancano solo tre puntate, compresa quella in onda questa sera e tra i due potrebbe davvero accadere di tutto.

Sul web, diversi fans del programma sono pronti a scommettere non solo sulla fine della relazione tra Raul e Martina, ma anche sull’inizio di un vero flirt tra quest’ultima e il tentatore Carlo. Nelle prossime puntate, dunque, scatterà il bacio tra i due tanto da portare Raul a chiedere un falò immediato?











